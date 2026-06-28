Με επιτυχία και εκατοντάδες κόσμου το 40ό επετειακό Αντάμωμα Βλάχων στην πλατεία των Τρικάλων

Η κεντρική πλατεία των Τρικάλων κατακλύστηκε το απόγευμα του Σαββάτου από εκατοντάδες Βλάχους, οι οποίοι κατέφθασαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας, φορώντας παραδοσιακές φορεσιές και συνοδεύοντας τα λάβαρα και τις μουσικές της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.

Το 40ό επετειακό Αντάμωμα Βλάχων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, χαρίζοντας στην πόλη μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα και μετατρέποντας το κέντρο των Τρικάλων σε σημείο συνάντησης της παράδοσης, της ιστορίας και της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας.

Τα Τρίκαλα διατηρούν διαχρονικά στενούς δεσμούς με το βλάχικο στοιχείο, μέσα από τη σύνδεσή τους με τα ορεινά βλαχοχώρια της περιοχής. Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση έχει αποκτήσει πανελλαδικό χαρακτήρα, καθώς πολιτιστικοί σύλλογοι και αποστολές από όλη τη χώρα δίνουν δυναμικό «παρών».