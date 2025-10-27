Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 36η Γιορτή Γερόντων στην Πιαλεία το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 11.30 και έλαβε χώρα στο καφενείο του Ντόκα παρουσία αρκετών ηλικιωμένων του χωριού.

Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ρούλα Χαντζιάρα η οποία καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και τους επίσημους καλεσμένους και τους ευχαρίστησε που τίμησαν με την παρουσία τους αυτήν εκδήλωση Αγάπης προς τους Ηλικιωμένους.

Χαιρετισμό έκαναν ο Εφημέριος της Ενορίας Αγίου Γεωργίου Πιάλειας Πρεσβύτερος π. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κώστας Μαράβας, η βουλευτής κ. Μαρίνα Κοντοτόλη και η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης έγιναν οι τιμητικές βραβεύσεις προς τους δύο γηραιότερους του Χωριού την κ. Ζωή Παφίλη 90 ετών και τον κ. Αθανάσιο Κούτσικο 93 ετών. Τις βραβεύσεις έκαναν ο Πρεσβύτερος Πατέρας Αλέξανδρος Αγγελόπουλος και ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μαράβας.

Επίσης με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Συλλόγου έγιναν και οι τιμητικές βραβεύσεις προς όλους τους κτηνοτρόφους του Χωριού που τους ανακοίνωσε έναν-έναν η Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ρούλα Χαντζιάρα.

Επίσης μια μικρή έκπληξη από τον Σύλλογο ήταν το δώρο που προσφέρθηκε από τον Σύλλογο μια ποδιά, προς τον μάγειρα του Χωριού κ. Βασίλειο Καλαντζή που μαγειρεύει χρόνια τώρα νόστιμο και παραδοσιακό φαγητό.

Προσφέρθηκε φιλοξενία στους παρευρισκόμενους ενώ υπήρχε και παραδοσιακή μουσική, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ευγνωμοσύνης και σεβασμού προς τους Ηλικιωμένους της Κοινότητας.

Παραβρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρεσβύτερος Πατέρας Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, η Βουλευτής Τρικάλων κ. Μαρίνα Κοντοτόλη, η Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρύσα Ντιντή, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πιάλειας κ. Βασίλειος Παφίλης, οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών κ. Αθ. Κωστάκης, Αθλητισμού κ. Σωτήρης Αγγέλης, Παιδείας κ. Κων/νος Πλαστήρας,οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Μάκης Παπαγεωργίου, ο κ. Γεώργιος Καπέλος, ο Π.Σ. κ. Αθανάσιος Ξάφος και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων κ. Μιχάλης Λάππας.