Με επιτυχία η φιλανθρωπική εκδήλωση της Αντικαρκινικής Εταιρείας Τρικάλων στο Μουσείο Τσιτσάνη

Σε μια ιδιαίτερα ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η φιλανθρωπική εκδήλωση της Αντικαρκινικής Εταιρείας Τρικάλων στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Τσιτσάνη, με θέμα «Γυναίκες Χειρουργοί για τις Γυναίκες Μαχήτριες της Ζωής»

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος πολιτών, εκπροσώπους φορέων, εθελοντές και φίλους της Αντικαρκινικής Εταιρείας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα προσφοράς και αλληλεγγύης, στηρίζοντας το πολύτιμο έργο του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκε η σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της στήριξης των συνανθρώπων μας που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο.

Παράλληλα, τονίστηκε η αξία του εθελοντισμού και της συλλογικής δράσης, που αποτελούν βασικούς πυλώνες του έργου της Αντικαρκινικής Εταιρείας Τρικάλων.

(*) φωτογραφίες από trikalaview.gr

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