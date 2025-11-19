Με επιτυχία η ενημερωτική εκδήλωση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΑΤ

Το ενδιαφέρον της επιχειρηματικής κοινότητας των Τρικάλων προσέλκυσε η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Παρουσίαση του νέου Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές για την Περιφέρεια Θεσσαλίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ», η οποία διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Τρικάλων και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Παπαευθυμίου Κωνσταντίνος ευχαρίστησε την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συνεργασία, στο πρόσωπο της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων κας Ντιντή Χρύσας η οποία και χαιρέτησε την εκδήλωση τονίζοντας τις ενέργειες στήριξης της Περιφέρειας τόσο στις πληγείσες περιοχές όσο και στις επιχειρήσεις. Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε ιδιαίτερα και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΕΑΤ κα Ισμήνη Παπακυρίλλου για την καθοριστική συμβολή της στην ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου. Παράλληλα, έθεσε ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχείρησης με ευνοϊκότερους όρους και μεγαλύτερη ευελιξία, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας, την ανάπτυξη επενδύσεων, την αύξηση της εξωστρέφειας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ.

Στη συνέχεια, η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Ισμήνη Παπακυρίλλου, παρουσίασε το νέο Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το Ταμείο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ+ και απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν πληγεί από τα έντονα φυσικά φαινόμενα, ανεξαρτήτως του αν έχουν υποστεί υλικές ζημιές. Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο περιλαμβάνει χορήγηση δανείων επιμερισμένου ρίσκου με σκοπό την κάλυψη των αναγκών κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού και επενδυτικών δαπανών και καταβάλλει για κάθε δάνειο το 75% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 25% χορηγείται μέσω των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών σύμφωνα με την πιστοδοτική τους πολιτική. Η κα Παπακυρίλλου επεκτάθηκε ωστόσο και στα υπόλοιπα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΑΤ, τα οποία διευκολύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με μειωμένο κόστος δανεισμού και ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής.

Ισχυρή ήταν η παρουσία των εκπροσώπων των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών οργανισμών – συνεργατών της ΕΑΤ. Μεταξύ αυτών, ο Πρόεδρος κ. Βαρδούλης Μιχαήλ και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λάππας Αναστάσιος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, ο Πρόεδρος κ. Μπούκης Γεώργιος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας κ. Τουρναβίτης Παναγιώτης, καθώς και γενικοί διευθυντές και εκπρόσωποι των Συνεταιριστικών τραπεζών, των τραπεζών Εθνικής, Πειραιώς, Alpha bank, Eurobank και του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων Microsmart.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με σύντομες τοποθετήσεις των παρευρισκομένων και διευκρινιστικές απαντήσεις στα ερωτήματα των επιχειρηματιών από την κα Παπακυρίλλου.

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Τρικάλων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου δράσης για άμεση και έγκυρη ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη στήριξη της τοπικής αγοράς και των ΜμΕ, παρουσιάζοντας εργαλεία που συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.