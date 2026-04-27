Με δενδροφύτευση η νέα συνεργασία Δήμου Τρικκαίων – Ομοσπονδίας Σαρακατσαναίων

Η συνεισφορά στο περιβάλλον με δενδροφύτευση, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεργασίας του Δήμου Τρικκαίων με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων (ΠΟΣΣ).

Με αφορμή τη δράση της ΠΟΣΣ που έχει ως τίτλο «Ανάβαση στα βουνά» πραγματοποιήθηκε φύτευση δέντρων στον αγαπημένο λόφο των τρικαλινών, στον Προφήτη Ηλία, την Κυριακή 26 Απριλίου 2026. Μέλη του τοπικού συλλόγου Σαρακατσαναίων Τρικάλων «Τα Κονάκια» και της ΠΟΣΣ, προέβησαν σε φύτευση συγκεκριμένων δέντρων, σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Ντιντή και τα στελέχη της αρμόδιας διεύθυνσης, με επικεφαλής την προϊσταμένη του τμήματος Αστικού Πρασίνου κ. Μάγδα Ράπτη.

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από την ΠΟΣΣ, με στόχους «την ενίσχυση του αστικού πρασίνου και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος», όπως τονίζεται σχετικά.

Φέτος πραγματοποιήθηκε ακριβώς 60 ημέρες πριν την πραγματοποίηση του τριήμερου Ανταμώματος των Σαρακατσαναίων στα Περτουλιώτικα Λιβάδια (26-28 Ιουνίου 2026).

