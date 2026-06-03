Με αυξημένη συμμετοχή η φετινή ποδηλατάδα που διοργάνωσε ο Δήμος Τρικκαίων (φωτο)

Αυξημένη και φέτος η συμμετοχή στην ποδηλατάδα που διοργάνωσε ο Δήμος Τρικκαίων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου (3 Ιουνίου).

Η πλατεία Ρήγα Φεραίου φιλοξένησε το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου 2026 εκατοντάδες μικρούς και μεγάλους, φίλες και φίλους του ποδηλάτου. Ιδιαίτερα οι μικροί φίλοι, με τα κράνη τους, τα φώτα τους, τα ροζ σχέδια, τις όμορφες σέλες, έκαναν εντύπωση σε κάθε συμμετέχοντα. Η διαδρομή των 9 χλμ. Ακολούθησε αρχικώς την κοίτη του Ληθαίου ποταμού, για να φτάσει στα Σαράγια, στον κόμβο Ελευθερίας, μέσω οδού Μετεώρων στη γέφυρα Τρικκαίογλου και από εκεί, πάλι δίπλα από τον Ληθαίο, στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Ο Δήμος Τρικκαίων φρόντισε για δώρα (ένα ποδήλατο, τρόμπες και αναμνηστικά) και για κεράσματα, με τον αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Μιχάλη Λάππα και την εντεταλμένη σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων Εφη Λεβέντη, να εκπροσωπούν τη δημοτική αρχή.

Ραντεβού… σε κάθε ποδηλατόδρομο της πόλης και στην επόμενη οργανωμένη ποδηλατάδα, τον Σεπτέμβριο.

Μέχρι τότε, στην πόλη των περίπου 45.000 ποδηλάτων, συνεχίζουμε να τηρούμε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας!

*Ο τίτλος προέρχεται από το τραγούδι των Πηνελόπης Καπετανάκη (μουσική) και Λάζαρου Μπίκα (στίχοι), σε ενορχήστρωση Λουκιανού Κηλαηδόνη με ερμηνευτή τον Θέμη Ανδρεάδη, από τον δίσκο «Ο χρυσός δίσκος της Columbia» (το 1973 η Columbia και το περιοδικό «Ταχυδρόμος» διοργάνωσαν ένα διαγωνισμό νέων δημιουργών. Τα βραβευθέντα τραγούδια του διαγωνισμού επιλέχθηκαν από τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1974 από την Columbia ΕΜΙΑΛ).

Από το γραφείο Τύπου