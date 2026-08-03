Με αποκατάσταση οδοστρώματος ολοκληρώθηκαν τα δύο πρόσφατα αντιπλημμυρικά της ΔΕΥΑΤ

Ολοκληρώθηκαν τα δύο πρόσφατα αντιπλημμυρικά έργα της ΔΕΥΑΤ. Στην οδό Πατουλιάς και στην περιοχή γέφυρας Πάσχου – οδού Αγ/ Κοσμά Αιτωλού, τις τελευταίες ημέρες έγινε η αποκατάσταση των δρόμων, για να γίνεται χωρίς προβλήματα η κίνηση των οχημάτων.

Τα έργα επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Νίκος Σακκά, με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΤ Χρήστο Μπλουγούρα και τον γενικό διευθυντή της ΔΕΥΑΤ κ. Χάρη Καλλιάρα. Ο κ. Σακκάς θέλησε να διαπιστώσει την πορεία των εργασιών αποκατάστασης σε όλο το μήκος των δρόμων που σκάφτηκαν, καθώς τα έργα αυτά είναι πολύ σημαντικά για ολόκληρη την περιοχή, που αντιμετώπισε δύσκολες καταστάσεις με έντονες βροχοπτώσεις.

Πλέον η ΔΕΥΑΤ αντικατέστησε τους αγωγούς με νέους, πολύ μεγαλύτερης διατομής, συμβάλλοντας στην προσπάθεια μείωση πλημμυρικών φαινομένων. Κάτι που έχει κάνει και σε άλλες 8 περιοχές των Τρικάλων (πλατεία Βουβής, πλατεία Αγρότισσας, πλησίον 10ου Δημοτικού, οδός Αμαλίας, αλώνια Μπάρας, οδός Απόλλωνος, οδός Στρατηγού Σαράφη, περιοχή οδού Μαβίλη).

Στη διάρκεια της επίσκεψης παραβρέθηκε ο πρ. αντιδήμαρχος Τρικκαίων Θόδωρος Σπανός, ο εργολάβος του έργου και ο μηχανικός της ΔΕΥΑΤ κ. Δημ. Μπουκουβάλας.

Από το γραφείο Τύπου