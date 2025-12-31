Μελωδική βόλτα παραμονή Πρωτοχρονιάς με τη Δημοτική Φιλαρμονική και τα Ξωτικά

Μια μεγάλη βόλτα με τα κάλαντα Πρωτοχρονιάς και τραγούδια των γιορτών των Χριστουγέννων απόλαυσαν τρικαλινοί και επισκέπτες την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Από την πλατεία Εθνικής Αντίστασης στη λαϊκή αγορά, στο παλιό εμπορικό κέντρο, στην κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, στην Ομπρέλα του Ζογγολόπουλου, στον πεζόδρομο της Ασκληπιού και στο Δημαρχείο Τρικκαίων, τα μέλη της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων με ήχους γνώριμους, με «Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά», με «Πάει ο παλιός ο χρόνος» κι άλλες μελωδίες των γιορτών, μάγεψαν το πλήθος των τρικαλινών και των επισκεπτών.

Με τη σταθερή τους διάρκεια, την ποιότητα και το ύφος εκτέλεσης των τραγουδιών, τα μέλη της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων υπό τη διεύθυνση της μαέστρου κ. Μαίρης Μητσοπούλου έδωσαν ένα ιδιαίτερο γιορτινό χρώμα στην πρωτεύουσα των Χριστουγέννων που έχει κατακλυστεί από πλήθος επισκεπτών.

Μαζί τους, ο Αη Βασίλης και ο Πίτερ Παν, η Τίνκερμπελ κι ο κάπτεν Χουκ, τα Ξωτικά και τα Χαμένα Παιδιά της Χώρας του Ποτέ, έδωσαν τον τόνο της μεγάλης γιορτή στο μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της χώρας! Μικρά παιδιά και περαστικοί φωτογραφίζονταν με τον Αη Βασίλη, χόρευαν με την Τίνκερμπελ και πείραζαν τον κάπτεν Χουκ, με τις ευχές με το νέο έτος να είναι κυρίαρχες.

Ευχές αντάλλαξε και ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς με τα μέλη της Φιλαρμονικής, τον Αη Βασίλη, τα ξωτικά καθώς και με επισκέπτες, που απολαμβάνουν το όμορφο πνεύμα των γιορτών στα Τρίκαλα. Παρέστησαν επίσης, οι αντιδήμαρχοι Σοφία Αλεστά, Μιχάλης Λάππας, Τάκης Παζαΐτης, Παναγιώτης Ντιντής.

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η αντιδημαρχία Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ο Μύλος των Ξωτικών.

Η υποδοχή του νέου χρόνου θα γίνει στα Τρίκαλα με μεγάλη γιορτή, που ξεκινά από τις 23:30 στην κεντρική πλατεία.

Καλή χρονιά!

