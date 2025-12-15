Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη παρέλαση στα Τρίκαλα

Και το 2025 ο Δήμος Τρικκαίων μεταφέρει στο κέντρο της πόλης τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων με τον Μύλο των Ξωτικών. Για άλλη μια χρονιά, ο Δήμος Τρικκαίων και η e-trikala διοργανώνουν τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη παρέλαση, στο κέντρο τη πόλης, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025.

Με κεντρικό θέμα της παρέλασης τον πρωταγωνιστή του φετινού Μύλου, τον Πίτερ Παν, συλλογικότητες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να μετάσχουν στην παρέλαση: ΚΔΑΠ, σχολικές μονάδες, ομάδες, σχολές χορού, μουσικής, ωδεία, εργαστήρια καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, αθλητικοί σύλλογοι και γενικότερα, ομάδες και παρέες ανθρώπων!

Προτείνεται οι ομάδες να έχουν εμπνευστεί από τον Μύλο των Ξωτικών χωριστά ή από το φετινό θέμα του Μύλου, αυτοσχεδιάζοντας με ήρωες όπως ο Αη Βασίλης, τα Ξωτικά, ο Πίτερ Παν, η Τίνκερμπελ, η Γουέντι Ντάρλινγκ, ο Μάικλ Ντάρλινγκ, ο Τζον Ντάρλινγκ, ο Κάπτεν Χουκ, ο Πειρατής Σμι, ο Σκύλος Νάνα, η Τάιγκερ Λίλι .

Με τη Δημοτική Φιλαρμονική Τρικάλων να δίνει τον μουσικό τόνο και ρυθμό, οι παρελαύνοντες θα συγκεντρωθούν στον αύλειο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης», από όπου στις 11:00 θα γίνει η έναρξη της παρέλασης, με κίνηση εντός των κεντρικών σημείων της πόλης.

Η παρέλαση θα καταλήξει στην πλατεία του Ρήγα Φεραίου, όπου σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων, διοργανώνεται πάρτι Χριστουγέννων, με πολύ χορό, κέφι και πλούσια δώρα.

Δηλώσεις συμμετοχής στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2431353568 / 6971625774 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου marinampalta@trikalacity.gr

Από το γραφείο Τύπου