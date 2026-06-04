Μεγάλη ασφαλτόστρωση 16.000 τ.μ. στον Ν.Α περιφερειακό των Τρικάλων από τον Δ. Τρικκαίων – Αυτοψία Σακκά

Ασφαλτόστρωση στον περιφερειακό δρόμο των Τρικάλων, σε 16.000 τ.μ. υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων, αποκαθιστώντας ζημιές του Daniel.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς επισκέφθηκε τα πρώτα έργα ασφαλτόστρωσης στον περιφερειακό, την Πέμπτη, διαπιστώνοντας την πρόοδο των εργασιών για ένα έργο που αφορά συνολικά την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων.

Οι εργασίες γίνονται στο πρώτο τμήμα του έργου, από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου μέχρι την οδό Πατουλιάς, και θα συνεχιστούν μέχρι περίπου το ύψος της γέφυρας Φλαμουλίου, δηλαδή στο ανατολικό – νοτιοανατολικό τμήμα του περιφερειακού.

Ο δρόμος αυτός δεν είχε δεχθεί έργα βελτίωσης, οπότε, μετά και τις ζημιές που ανέκυψαν από τον Daniel, ο Δήμος Τρικκαίων κινήθηκε για εξεύρεση χρηματοδότησης, προκειμένου να λύσει τα θέματα βατότητας.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών (προϋπολογισμός 1.300.000 €) και το έργο έχει τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας μετά την καταστροφική πλημμύρα Daniel στον Δήμο Τρικκαίων» και συγκεκριμένα το υποέργο 3 «Αποκατάσταση βλαβών αστικής και αγροτικής οδοποιίας του Δ. Τρικκαίων μετά την καταστροφική πλημμύρα Daniel». Το υποέργο αφορά και σε παρεμβάσεις σε χωριά για την αγροτική οδοποιία και το έχει αναλάβει η εταιρεία ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.

Από τον Δ. Τρικκαίων παρέστη στην επίσκεψη και ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Ζαραμπούκας.