Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων τον Ιούνιο στη Θεσσαλία

Μειώθηκαν στα 11 από 25 τα τροχαία ατυχήματα τον Ιούνιο στη Θεσσαλία.

Σύμφωνα με τον μηναίο απολογισμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, από αυτά τα 3 ήταν θανατηφόρα (έναντι 6 το 2025), 1 σοβαρό έναντι 3 το 2025) και 7 ελαφρά τροχαία ατυχήματα (έναντι 16 το 2025).

Από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των νομών καταγράφηκαν συνολικά 14 παθόντες (έναντι 33 το 2025), εκ των οποίων 3 νεκροί (έναντι 6 το 2025), 2 βαριά τραυματίες (έναντι 4 το 2025), 9 ελαφρά τραυματίες (έναντι 23 το 2025).

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον μήνα Ιούνιο 2026 πραγματοποιήθηκαν 39.145 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 9.527 παραβάσεις, εκ των οποίων 2.040 για υπερβολική ταχύτητα.