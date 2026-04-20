Μείωση των ανέργων τον Μάρτιο στη Θεσσαλία – 55.221 οι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ

Η εικόνα της αγοράς εργασίας τον Μάρτιο αποτυπώνεται με σαφώς βελτιωμένους αριθμούς στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), χωρίς ωστόσο να αίρονται οι χρόνιες παθογένειες της ελληνικής ανεργίας.

Σε 861.241 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τον μήνα Μάρτιο 2026, καταγράφοντας μείωση κατά 64.800 άτομα (-7%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάρτιο 2025 και μείωση κατά 42.687 άτομα (-4,7%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο 2026.

Στη Θεσσαλία

Σε αναζήτηση εργασίας βρίσκονται 55.221 άτομα στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας όπως προκύπτει από τα πιο πρόσφατα στοιχεία (Μάρτιος) που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 9.062.

Τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (Μάρτιος) ο αριθμός των ανέργων ήταν μεγαλύτερος, ανέρχονταν σε 59.862, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 ανέρχονταν σε (56.927).

