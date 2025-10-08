Μαριάννα Γεωργάκη, η απόλυτη Τρικαλινή Tik Toker με τα τρία παιδιά

Η Μαριάννα Γεωργάκη, η αγαπημένη μαμά τριών παιδιών από τα Τρίκαλα που έχει γίνει viral στο TikTok με τα απολαυστικά και αυθεντικά της βίντεο για την καθημερινότητα, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ. Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ και την αμεσότητά της, μίλησε για τη ζωή της στην πόλη μας, τη μητρότητα, αλλά και για το πώς ξεκίνησε να δημιουργεί περιεχόμενο που αγγίζει χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα.

Η Μαριάννα, μέσα από το TikTok, έχει καταφέρει να γίνει μια από τις πιο αγαπημένες «μαμάδες του ίντερνετ», προβάλλοντας με αυθεντικότητα και θετική ενέργεια τις χαρές και τις δυσκολίες της οικογενειακής ζωής. Η παρουσία της στην εκπομπή απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια, καθώς κατάφερε να συνδυάσει το γέλιο με την ειλικρίνεια — στοιχεία που την έχουν κάνει να ξεχωρίσει στο ελληνικό διαδίκτυο.