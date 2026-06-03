Μαρίνα Κοντοτόλη: «Περηφάνια και συγκίνηση για τις μεγάλες επιτυχίες των αθλητών των Special Olympics Τρικάλων»

Την περηφάνια και τη συγκίνησή της για τις μεγάλες επιτυχίες των αθλητών των Special Olympics Τρικάλων στους Πανελλήνιους Αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Λουτράκι εξέφρασε η Βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Μαρίνα Κοντοτόλη.

Οι αθλητές επέστρεψαν στα Τρίκαλα έχοντας στις αποσκευές τους μετάλλια, διακρίσεις, πολύτιμες εμπειρίες και δυνατές στιγμές που θα τους συνοδεύουν για πάντα. Η αποστολή των 17 ατόμων, με αθλητές και συνοδούς που συμμετείχαν στα αγωνίσματα του στίβου και του bocce, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η θέληση, η προσπάθεια και η αγάπη για τον αθλητισμό δεν γνωρίζουν περιορισμούς.

Η κ. Κοντοτόλη ευχαρίστησε θερμά τον σύλλογο που της έδωσε την ευκαιρία να συμβάλει ώστε να εξασφαλιστεί η δωρεάν μετακίνηση της αποστολής και με αφορμή την επιστροφή των αθλητών, δήλωσε:

«Δεν υπάρχουν μεγαλύτερες νίκες από εκείνες που χαρίζουν χαμόγελα, αυτοπεποίθηση και ίσες ευκαιρίες στα παιδιά. Κάθε παιδί αξίζει να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει, να αγωνίζεται, να ονειρεύεται και να ζει μοναδικές εμπειρίες χωρίς εμπόδια.

Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς όλους τους αθλητές, τους προπονητές, τους συνοδούς και τις οικογένειές τους. Οι επιτυχίες τους μας γεμίζουν περηφάνια, όμως ακόμη μεγαλύτερη αξία έχουν το θάρρος, η επιμονή και η δύναμη ψυχής που μας δείχνουν καθημερινά.

Τα παιδιά αυτά δεν μας θυμίζουν μόνο τι σημαίνει αθλητισμός. Μας θυμίζουν τι σημαίνει να μην τα παρατάς ποτέ».

Η επιτυχία της αποστολής των Special Olympics Τρικάλων αποτελεί παράδειγμα συμπερίληψης, ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής, αναδεικνύοντας τη σημασία της στήριξης κάθε προσπάθειας που δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις δυνατότητές τους και να κατακτούν τους στόχους τους.

Δείτε το σχετικό βίντεο στον παρακάτω σύνδεσμο: