Μαρίνα Κοντοτόλη: Η κυβέρνηση αφήνει τις μικρές επιχειρήσεις να πνίγονται στα χρέη

Στη Βουλή έφερε η βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Μαρίνα Κοντοτόλη, την επιστολή της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, μεταφέροντας την αγωνία και τα αιτήματά της σχετικά με την ανάγκη θεσμοθέτησης μιας συνολικής και βιώσιμης ρύθμισης 120 δόσεων για τις οφειλές επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Στην Αναφορά επισημαίνεται ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τις αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων ετών, όπως η πανδημία, η ενεργειακή ακρίβεια, οι πληθωριστικές πιέσεις, η αύξηση του λειτουργικού κόστους και οι σοβαρές συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή.

Όπως τονίζεται, η υφιστάμενη ρύθμιση των 72 δόσεων δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητες των μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων, καθώς οι οικονομικές υποχρεώσεις παραμένουν δυσβάσταχτες, οδηγώντας πολλές επιχειρήσεις είτε εκτός ρύθμισης είτε σε αδυναμία ένταξης.

Μια ρεαλιστική ρύθμιση 120 δόσεων μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, να ενισχύσει την εισπραξιμότητα των οφειλών, να προστατεύσει θέσεις εργασίας και να διατηρήσει ζωντανή την οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική περιφέρεια.

Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. Η πολιτεία οφείλει να διαμορφώσει ένα δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, που θα δίνει πραγματική δυνατότητα επιβίωσης και συνέπειας στις μικρές επιχειρήσεις.

Η βουλευτής καλεί το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες πρωτοβουλίες για τη θέσπιση μιας συνολικής ρύθμισης 120 δόσεων, ανταποκρινόμενο στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και της περιφέρειας.