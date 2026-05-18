Μαράβας: Είμαστε αντίθετοι στην άναρχη εγκατάσταση αιολικών πάρκων στα βουνά της περιοχής μας

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση που έλαβε χώρα το Σάββατο 16 Μαΐου στο Πολιτιστικό Κέντρο Πύλης στις 19.00 παρουσία αρκετού κόσμου, που οργάνωσε ο Ορειβατικός Περιηγητικός Σύλλογος Πύλης (Ο.Π.Ο.Π.) με κύριο θέμα «ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΜΑΣ» με την σχεδιασμένη εγκατάσταση αιολικών πάρκων στον Δήμο Πύλης και είχε ενημερωτικό χαρακτήρα για τις τελευταίες εξελίξεις στον Νομό Τρικάλων.

Την εκδήλωση παρουσίασε το μέλος του Ο.Π.Ο.Π. η κ. Αλέκα Θάνου η οποία καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και τους ευχαρίστησε για την αθρόα συμμετοχή τους ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Συλλόγου, στην συνέχεια κάλεσε στο βήμα την Πρόεδρο του Ο.Π.Ο.Π. κ. Ελένη Παπαστεργίου η οποία και αυτή με την σειρά της καλωσόρισε τον Δήμαρχο κ. Μαράβα και τους παρευρισκόμενους, τονίζοντας την ανάγκη επαγρύπνησης και συλλογικής δράσης για την διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Σύντομο χαιρετισμό έκανε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας ο οποίος συνεχάρη τον Ορειβατικό Σύλλογο Πύλης για την πρωτοβουλία ουσίας, ενημέρωση και ευθύνης απέναντι στον τόπο μας και στις επόμενες γενιές, το θέμα που συζητάμε σήμερα δεν ούτε τυπικό ούτε τεχνικό είναι βαθιά πολιτικό, κοινωνικό και ηθικό. Αφορά τα βουνά μας, τα νερά μας, τα δάση μας, την ιστορία μας, την ταυτότητα και το μέλλον του τόπου μας, ο Δήμος Πύλης έχει ξεκάθαρη θέση, ήμασταν είμαστε και θα παραμείνουμε αντίθετοι στην άναρχη και βίαιη εγκατάσταση αιολικών πάρκων στα βουνά της περιοχής μας.

Δεν είμαστε απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, είμαστε απέναντι σε κάθε σχεδιασμό που αντιμετωπίζει την Ελληνική ύπαιθρο σαν ‘’ενεργειακή αποικία’’ χωρίς σεβασμό στην φύση ,στους κατοίκους και στην τοπική κοινωνία.

Τελειώνοντας ο κ. Μαράβας ανέφερε, τα Άγραφα, η Πίνδος και τα βουνά του Ν. Τρικάλων δεν είναι αριθμοί σε επενδυτικούς χάρτες είναι η κληρονομιά των παιδιών μας. Ως Δήμαρχος Πύλης δηλώνω ξεκάθαρα πως θα σταθούμε δίπλα στους πολίτες, στους Συλλόγους, στους επιστήμονες και σε κάθε υγιή φωνή που αγωνίζεται για την προστασία των βουνών μας.

Σήμερα στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα: Η Πύλη έχει φωνή. Οι πολίτες της έχουν άποψη και τα βουνά δεν παραδίδονται.

Ακολούθησε η ομιλία από τον κ. Μιχάλη Γκαραγκάνη Τοπογράφο –Μηχανικό Mcs,Περιβάλλοντος Σχεδιασμού –έργω υποδομής, ο οποίος αναφέρθηκε στο κύριο αντικείμενο και θέμα της εκδήλωσης, των αιολικών πάρκων και ανεμογεννητριών που εγκαθίστανται στην περιοχή με τις ολέθριες συνέπειεςστο φυσικό περιβάλλον.

Στην συνέχεια ο κ. Γεώργιος Αναγνώστου μέλος της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δήμου Πύλης ο οποίος αναφέρθηκε στην δράση της Επιτροπής ως αναφορά τις κινητοποιήσεις ενάντια στην εγκατάσταση των αιολικών πάρκων στα βουνά μας.

Ομιλία επίσης έκανε και ο κ. Σωκράτης Κωνσταντός Πρόεδρος του Συλλόγου «Ζωντανός Ασπροπόταμος» ο οποίος μετέφερε την αντίθεση των κατοίκων του ορεινού όγκου στην εγκατάσταση των αιολικών πάρκων.

Η εκδήλωση έκλεισε με το κοινό συμπέρασμα ότι αγώνας συνεχίζεται από τον Δήμο Πύλης το Ο.Π.Ο.Π. ,φορείς και κατοίκους με συντονισμένες ενέργειες , ούτως ώστε να αποτραπεί η εγκατάσταση των Ανεμογεννητριών στα βουνά μας.

Επίσης υπογράφτηκε ψήφισμα από του παρευρισκόμενους με σκοπό να αποδοθεί σε όλους τους αποδέκτες Περιφέρεια αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες.

Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Μαράβας, ο Αντιδήμαρχος Συντονισμού έργων-Επιστασίας κ. Παναγιώτης Τσόλας, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού κ. Βασιλική Παλλαντζά, η Πρόεδρος του Ο.Π.Ο.Π κ. Ελένη Παπαστεργίου, ο Επ/λής της Αντιπολίτευσης του Δήμου Πύλης κ. Θεόδωρος Χήρας και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου «ΞΕΝΙΟΣ –ΖΕΥΣ» κ. Παναγιώτης Σακελλάρης και ο Πρόεδρος του Κ.Σ. Πύλης κ. Αθανάσιος Μανούρας.