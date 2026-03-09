Μαθητές ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων

Συνεχίζονται οι επισκέψεις σχολείων στον Δήμο Τρικκαίων. Τις προηγούμενες ημέρες το 26ο Δημοτικό Σχολείο (Ε’ και Στ’ τάξεις) επισκέφθηκαν το Δημαρχείο Τρικκαίων.

Εκεί, με τη συνοδεία του Διευθυντή κ. Γ. Κωνσταντάκου και εκπαιδευτικών, ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του από τον εκπρόσωπο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων κ. Θανάση Μιχαλάκη.

Ενδιαφέρον στοιχείο, η συμμετοχή των μαθητών σε ερωταποκρίσεις σχετικά με τα θέματα που τους απασχολούν και οι καίριες παρεμβάσεις τους.

Τον Δήμο Τρικκαίων επισκέφθηκε και το 5ο Εργαστηριακό Κέντρο Γ΄ Αθήνας. Μαθητές από την ειδικότητα Ηλεκτρολογίας επισκέφθηκαν το Μουσείο Τσιτσάνη. Εκεί, έγινε διπλή ενημέρωση από τον κ. Μιχαλάκη: η μία για τα ειδικότερα ζητήματα δράσεων του Δήμου Τρικκαίων ειδικά σε ζητήματα που αφορούν τον κύκλο μαθημάτων που παρακολουθούν οι μαθητές σε σχέση και με τις ηλεκτρονικές καινοτομίες του Δήμου. Η δεύτερη σε σχέση με το Μουσείο Τσιτσάνη ως μουσείο, την πορεία του στη μουσική και τις ομοιότητες – διαφορές της μουσικής στα σύγχρονα χρόνια με την εποχή του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού.

Τέλος το Λύκειο Ζευγολατιού επισκέφθηκε το Δημαρχείο Τρικκαίων και το Μουσείο Τσιτσάνη, με την ενημέρωση από τον κ. Μιχαλάκη να αφορά, τόσο τις τεχνολογικές και «πράσινες» δράσεις του Δήμου Τρικκαίων, όσο και τον πλούτο της λαϊκής μουσικής παράδοσης. Παρούσης της διευθύντριας κ. Βασιλικής Στάθη και με τη συνοδεία της εκπαιδευτικού κ. Κατερίνας Τασιοπούλου, πραγματοποιήθηκε επίσης περιήγηση στον Ληθαίο ποταμό και σε μνημεία των Τρικάλων.

Από το γραφείο Τύπου