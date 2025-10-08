Μαθητές ενημερώθηκαν για τα δεσποζόμενα ζώα από τη Δημοτική Αστυνομία

Με τα μικρά παιδιά για τα δεσποζόμενα ζώα η Δημοτική Αστυνομία Τρικκαίων, σε μια ωφέλιμη ενημέρωση. Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 η αν. προϊσταμένη του τμήματος Επιχειρησιακού σχεδιασμού της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας κ. Νίκη Παρασκευαΐδου επισκέφθηκε το 33ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, μετά από πρόσκληση της Διευθύντριας κ. Γ. Καλλιτσουνάκη και εκπαιδευτικών. Αντικείμενο της επίσκεψης, η ενημέρωση μαθητών και μαθητριών του Γ2 τμήματος, για τα δεσποζόμενα ζώα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών τους. Τα παιδιά έμαθαν το πλαίσιο με βάση το οποίο προστατεύονται τα δεσποζόμενα ζώα και πώς μπορούν όλοι και όλες να τηρούν τη νομοθεσία, προστατεύοντάς τα.

Από το γραφείο Τύπου