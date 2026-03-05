Μαθητές από Καρδίτσα και ΚΔΑΠ ΜΕΑ στο Δημοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο

Από Καρδίτσα και ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Τρικκαίων, οι νέες επισκέψεις στο Δημοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο των Τρικάλων.

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 μαθητές και μαθήτριες από το 2o Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων (β΄ βάρδια) επισκέφθηκαν το Μουσείο, που διαφυλάσσει την αθλητική ιστορία της περιοχής.

Η προϊσταμένη του τμήματος Αθλητισμού (Δ.νση παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων) κ. Βάνα Αντωνιάδου και τα στελέχη κ.κ. Γεωργία Κωφού και Μάκης Αλεξίου, ξενάγησαν τους επισκέπτες στους χώρους του Μουσείου.

Ενημέρωσαν για την πορεία αθλητών και αθλημάτων στον χρόνο, για τις ιστορικές παγκόσμιες επιδόσεις των Χρήστου Παπανικολάου και Σοφίας Σακοράφα, τις πρωτιές στο ποδόσφαιρο, τις συμμετοχές σε Ολυμπιάδες, τις καινοτομίες σε πλήθος αθλημάτων, το παρελθόν των αθλητικών υποδομών, την αγάπη για το μπάσκετ.

Μέσα από το πλούσιο υλικό του Μουσείου ξετυλίγεται η διαχρονική σχέση των τρικαλινών με τον αθλητισμό σε πολλά επίπεδα, είτε με σωματεία και συλλόγους είτε επαγγελματικώς.

