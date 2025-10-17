Μαθηματικό Εργαστήριο για μαθητές Δημοτικού στα Τρίκαλα

Το Παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ανακοινώνει την έναρξη των φετινών μαθημάτων του Μαθηματικού Εργαστηρίου «Μαθαίνω Μαθηματικά Διασκεδάζοντας», που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Δ΄ και Ε΄ Δημοτικού.

Η έναρξη των εργαστηρίων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, στα γραφεία του Παραρτήματος (Μπότσαρη 2, Πλατεία ΟΤΕ, 2ος όροφος).

Η περσινή χρονιά άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, καθώς τα παιδιά συμμετείχαν σε ποικίλες δημιουργικές και βιωματικές δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες γνώρισαν τα μαθηματικά με τρόπο ευχάριστο και πρωτότυπο.

Στο πλαίσιο των περσινών δράσεων, οι μαθητές και οι μαθήτριες προχώρησαν και στη δημιουργία του δικού τους βιβλίου «Το μαθηματικό Κουτί», αποτυπώνοντας με φαντασία και παιγνιώδη διάθεση τη μαθηματική τους σκέψη και δημιουργικότητα.

Το Μαθηματικό Εργαστήριο στοχεύει να προσφέρει στα παιδιά μια διαφορετική προσέγγιση στη μαθηματική γνώση, πέρα από τα στενά όρια της σχολικής ύλης, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την κριτική σκέψη ως βασικά στοιχεία της μαθησιακής διαδικασίας.

Με αίσθημα συνέχειας και ενθουσιασμού, το Παράρτημα Τρικάλων της Ε.Μ.Ε. καλωσορίζει όλους τους μαθητές – παλιούς και νέους – σε ένα ακόμη ταξίδι γνώσης, ανακάλυψης και δημιουργίας