Μαθήματα ανακύκλωσης στο 5 ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 ενημερωτική εκδήλωση του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων σε συνεργασία με τον Φο.Δ.Σ.Α. για την Ανακύκλωση και τα πολλαπλά οφέλη της.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του e-trikala στο πλαίσιο του μαθήματος “Εργαστήρια δεξιοτήτων” της Γ’ τάξης και είχε ως κύριο σκοπό την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της κουλτούρας ανακύκλωσης των έφηβων μαθητών.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Μάριος Κοκοτός, μηχανολόγος μηχανικός ο οποίος παρουσίασε διεξοδικά στους μαθητές/τριες το έργο της Π.Α.ΔΥ.Θ. (Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας) και του Φο.Δ.Σ.Α. (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) στη διαχείριση των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης στην περιοχή μας.



Ακολούθησε δημιουργικός διάλογος με τους μαθητές/τριες να θέτουν ερωτήματα αλλά και να υποβάλουν ενδιαφέρουσες προτάσεις για την επέκταση της ανακύκλωσης δείχνοντας έτσι ότι έχουν συνειδητοποιήσει τη σημασία της ανακύκλωσης για τη ζωή όλων μας.

“Το σχολείο ευχαριστεί τον κ. Κοκοτό για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση που έκανε στους μαθητές τριές μας και τον γόνιμο διάλογο που προκάλεσε. Συγχαίρουμε τα παιδιά μας για την ενεργή συμμετοχή τους και το ζωηρό ενδιαφέρον που έδειξαν σε όλη τη διάρκεια της δράσης.

Τέλος ευχαριστούμε τον κ. Σπήλιο Τσιγάρα που οργάνωσε και υλοποίησε αυτήν την δράση δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές/τριές μας να ευαισθητοποιηθούν σε περιβαλλοντικά θέματα και να γίνουν ενεργοί πολίτες.”

Στην επιτυχία της δράσης συνέβαλαν και οι εκπαιδευτικοί Μυστακίδου Μαριάνθη, Παρδάλης Βασίλης, Τζιοβάρα Ντίνα, Μακρυγιάννη Σέλη, Βακουφτσή Παναγιώτα και Ασπρούδη Αθανασία.