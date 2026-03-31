Μαζική συμμετοχή στην περιοδεία του Κώστα Σκρέκα στο Ηράκλειο

Σε μαζική εκδήλωση εξελίχθηκε στο Ηράκλειο η συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής, που πραγματοποιεί στην Κρήτη ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας. Τον Γραμματέα συνόδευαν ο Γραμματέας Οργανωτικού, Στέλιος Κονταδάκης, καθώς και οι Βουλευτές Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Σενετάκης.

Η Νομαρχιακή Συνέλευση αποτέλεσε ένα ηχηρό μήνυμα συσπείρωσης, με τη συμμετοχή των μελών της παράταξης να ξεπερνά κάθε προσδοκία. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αναπτύχθηκε ένας ζωντανός και ανοιχτός διάλογος, όπου στελέχη από κάθε γωνιά του Νομού έθεσαν επί τάπητος τα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών. Η ανταπόκριση αυτή επιβεβαίωσε ότι η απευθείας επαφή με τη βάση παραμένει η κινητήριος δύναμη για κάθε ουσιαστική πολιτική παρέμβαση.

Νωρίτερα το πρωί, ο κ. Σκρέκας συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ευγένιο, τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και Δημάρχους απ’ ολόκληρη την Κρήτη, εστιάζοντας στις ανάγκες αλλά και στα μεγάλα έργα υποδομής που μεταμορφώνουν το νησί. Παράλληλα, η επίσκεψή του στο Επιμελητήριο Ηρακλείου και σε πρότυπες εξαγωγικές μονάδες ανέδειξε τη δυναμική της κρητικής οικονομίας, η οποία επενδύει στην ποιότητα και την καινοτομία εκμεταλλευόμενη τα φυσικά πλεονεκτήματα του νησιού.

Κλείνοντας την επίσκεψή του, ο κ. Σκρέκας δήλωσε στα τοπικά μέσα: «Στόχος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη και ανθεκτική Κρήτη, που θα πρωταγωνιστεί στην πρόοδο τα επόμενα χρόνια. Η ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας αποτελεί για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Το Ηράκλειο δείχνει σήμερα τον δρόμο της εξωστρέφειας και εμείς είμαστε εδώ για να ακούσουμε την κοινωνία και να στηρίξουμε έμπρακτα την τοπική οικονομία.»