Μαζί με φορείς, πολίτες και συλλόγους στα Τρίκαλα ο Κώστας Σκρέκας

Ένα ιδιαίτερα δραστήριο Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα είχε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, με συμμετοχή σε κοινωνικές, πολιτιστικές και τοπικές δράσεις, αλλά και συναντήσεις με φορείς και πολίτες της περιοχής.

Ο κ. Σκρέκας υποδέχθηκε στο γραφείο του εκπροσώπους επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων, συζητώντας ζητήματα που αφορούν την τοπική ανάπτυξη, τις υποδομές και την καθημερινότητα των πολιτών. Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με έμφαση στη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων.

Παράλληλα, συμμετείχε στην εκδήλωση “Pink the City”, που διοργανώθηκε για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Ο κ. Σκρέκας, μαζί με δεκάδες πολίτες, συμμετείχε στη δράση στο κέντρο των Τρικάλων, τονίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της στήριξης των γυναικών που δίνουν αυτή τη μάχη.

Τέλος, παρευρέθηκε στο Καραγκούνικο Πανηγύρι που διοργάνωσε η Ένωση Καραγκούνηδων Ν. Τρικάλων, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και να ανταλλάξει ευχές, αναγνωρίζοντας τη σημασία της παράδοσης και της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.