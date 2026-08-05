Μία διεθνής μουσική γέφυρα ενώνει την Πύλη και τα Βαλκάνια στις 16 Αυγούστου

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Pyli Festival έχει ξεκινήσει και η καρδιά της Νότιας Πίνδου ετοιμάζεται να χτυπήσει στους ρυθμούς μιας μεγάλης διεθνούς μουσικής σύμπραξης.

Την Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 20:30 στην Πλατεία Δημαρχείου της Πύλης, η Πύλη, υποδέχεται το “Balkan Bridge Project”, μια εμβληματική συναυλία που φιλοδοξεί να ενώσει λαούς, γενιές και παραδόσεις κάτω από τον επιβλητικό όγκο του Κόζιακα.

Το “Balkan Bridge Project” αποτελεί ένα διεθνές all-star μουσικό σύνολο, όπου κορυφαίοι δεξιοτέχνες συναντιούνται επί σκηνής για να επαναπροσδιορίσουν τον Βαλκανικό ήχο, ανανεώνοντας κι εκσυγχρονίζοντας την παραδοσιακή μουσική.

Το κοινό θα έχει τη σπάνια ευκαιρία να απολαύσει μαζί τους…. Τον θρυλικό κιθαρίστα Vlatko Stefanovski ( Βόρεια Μακεδονία), γνωστό παγκοσμίως για τον μοναδικό τρόπο που συνδυάζει τους παραδοσιακούς ρυθμούς με την ηλεκτρική κιθάρα.

Τον κορυφαίο σολίστ του Καβάλ και των πνευστών Vasko Atanasovski (Σλοβενία). Την εκρηκτική Ελληνική Τριάδα του Θάνου Σταυρίδη (ακορντεόν), Γιώτη Κιουρτσόγλου (μπάσο) και Χρήστου Τάσιου (τύμπανα/κρουστά).

Η βραδιά θα συμπληρωθεί ιδανικά με τη σύμπραξη της Βιολέτας Ίκαρη και της Ορχήστρας των Τρικάλων, δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό αντάμωμα που θα μείνει αξέχαστο.