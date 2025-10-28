Μήνυμα Σκρέκα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί ημέρα τιμής και εθνικής υπερηφάνειας.

Τιμούμε τους ήρωες που στάθηκαν με θάρρος και αυταπάρνηση απέναντι στον φασισμό και τον ολοκληρωτισμό, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία της πατρίδας μας.

Το ιστορικό «Όχι» του 1940 παραμένει ζωντανό σύμβολο ενότητας, πίστης και αποφασιστικότητας. Μας υπενθυμίζει ότι οι Έλληνες, ενωμένοι, μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία και να προχωρήσουμε μπροστά με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.

Εμπνεόμαστε από το παράδειγμά τους για να χτίσουμε μια Ελλάδα ισχυρή και δημιουργική αντάξια των θυσιών και των αξιών εκείνης της γενιάς.

Χρόνια πολλά σ’ όλες τις Ελληνίδες και σ’ όλους τους Έλληνες.

Κώστας Σκρέκας

Γραμματέας Π.Ε. Νέας Δημοκρατίας

Βουλευτής Π.Ε. Τρικάλων