Μέτρα πρόληψης για την αντιπυρική περίοδο στον Δήμο Πύλης

Στην αίθουσα του Δημαρχείου Πύλης συνεδρίασε το Συντονιστικό Οργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύλης, υπό την προεδρία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστου Ζιάκα.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύλης κ. Σπύρος Αποστολόπουλος, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πρασίνου κ. Παναγιώτα Λαμπρογεώργου, ο εκπρόσωπος της ΔΕΗ κ. Βάϊος Μπεχλιβάνος, ο Διευθυντής της ΔΕΔΔΗΕ κ. Θέμις Δημούσιος, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων κ. Δημήτριος Παπαγεωργίου, ο εκπρόσωπος της ΣΜΥ κ. Απόστολος Γούλας, ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων κ. Στέφανος Φολίνας, ο Δασάρχης Τρικάλων κ. Δημήτριος Καλόγερος, ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλης Πυρονόμος κ. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, ο εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης Αστυνόμος Α΄ κ. Δημήτριος Γκουλιόπουλος, καθώς και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοκαρυάς κ. Βασιλική Μπαντή.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν:

1. Την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

2. Τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και επικίνδυνων σημείων.

3. Την ετοιμότητα μηχανημάτων και ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και των εμπλεκόμενων φορέων.

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών φαινομένων, με ιδιαίτερη αναφορά στις δασικές πυρκαγιές κατά την αντιπυρική περίοδο, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Τονίστηκε επίσης η σημασία της στενής συνεργασίας όλων των φορέων με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

Ο Δήμος Πύλης παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και καλεί τους δημότες να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να συμβάλλουν ενεργά στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά την αντιπυρική περίοδο.