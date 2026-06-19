Μέσα στο καλοκαίρι ξεκινούν οι εκπομπές στο FOLLOW TRIKALA WEB RADIO

Επτά Τρικαλινοί προχωρούν στην ίδρυση διαδικτυακού ραδιοφώνου, του FOLLOW TRIKALA WEB RADIO.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση αναμένεται να εκπέμψει δοκιμαστικά μέσα στον Ιούλιο και από τα τέλη Αυγούστου να παρουσιάσει πλήρες πρόγραμμα.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

“Στις 26 Μαΐου εφτά Τρικαλινοί πολίτες με διαφορετικές πολιτικές, ιδεολογικές και επαγγελματικές αφετηρίες, αλλά με συνεργατικό πνεύμα και ισότιμα εταιρικά μερίδια, συγκροτήσαμε την «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Διαδικτυακής Ενημέρωσης, Ψυχαγωγίας και Πολιτισμού», με το διακριτικό τίτλο «FOLLOW TRIKALA WEB RADIO».

Ο βασικός σκοπός αυτής της εταιρείας μας είναι η ανάπτυξη και λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού με ειδησεογραφικό, ενημερωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο, που θα εκπέμπει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και τα όποια κέρδη της θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη του σκοπού αυτού αλλά και την ευρύτερη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, που εκτός από την εκπομπή ραδιοφωνικού προγράμματος, θα είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων (ημερίδων, συνεδρίων, κ.λ.π.) που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου σχετικά με τα προβλήματα και τις προοπτικές της τοπικής κοινωνίας, αλλά και με οτιδήποτε απασχολεί την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, η διοργάνωση εκδηλώσεων με ιδιαίτερη αναφορά στην ευρύτερη πολιτιστική δημιουργία, στην προώθηση των τεχνών και των γραμμάτων, των τοπικών ηθών και εθίμων, στην ανάπτυξη της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κουλτούρας, μέσα από παρουσιάσεις βιβλίων, μουσικές παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις, κ.ο.κ. σε συνεργασία πάντα με τους πνευματικούς δημιουργούς.

Ειδικότερα η λειτουργία του ραδιοφωνικού μας σταθμού θα εδράζεται:

Στην τήρηση της αρχή της ελεύθερης και αμερόληπτης έκφρασης ΟΛΩΝ των απόψεων, ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ,

Στην προάσπιση των βασικών αρχών του δημοσιογραφικού και ενημερωτικού λειτουργήματος απέναντι στην κοινή γνώμη και στη νομιμότητα,

Στο σεβασμό της αλήθειας και του δικαιώματος της κοινής γνώμης να γνωρίζει την αλήθεια, καθώς και του Δημοκρατικού δικαιώματος του δίκαιου σχολιασμού και της κριτικής, ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΑ,

Στη δημοσιοποίηση εκτιμήσεων και γεγονότων που βασίζονται αποκλειστικά σε διασταυρωμένα στοιχεία, χωρίς να υποκρύπτονται πληροφορίες , ούτε να παραποιούνται γεγονότα και δηλώσεις,

Στη διασφάλιση της διάδοσης πληροφοριών ή απόψεων, που ΔΕΝ θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια μίσους ή προκαταλήψεων και στην καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας αποφυγής και διευκόλυνσης της διάδοσης των διακρίσεων βάσει φυλής, φύλου, σεξουαλικού προσδιορισμού, γλώσσας, θρησκείας, αναπηρίας, πολιτικών και άλλων απόψεων καθώς και εθνικής, κοινωνικής ή εθνοτικής προέλευσης,

Στην αποφυγή κάθε λογοκλοπής, διαστρέβλωσης στοιχείων, συκοφαντίας, δυσφήμισης και διασποράς ανυπόστατων ειδήσεων και κατηγοριών, της προπαγάνδας και της χειραγώγησης των ακροατών ή της τοπικής αγοράς, Στην μη εξυπηρέτηση αλλότριων οικονομικών και πολιτικών, προσωπικών ή συλλογικών συμφερόντων,

Στην τήρηση της ανεξαρτησίας του ραδιοφωνικού σταθμού από κάθε πολιτικό φορέα, οικονομικό συμφέρον και κάθε είδους κρατικής ή μη εξουσίας και στην απόρριψη, κάθε εξωγενούς προς το ραδιοφωνικό σταθμό και τη λειτουργία του, παρέμβασης από τον οποιοδήποτε.

Οργανώνουμε τις προσπάθειες μας, τόσο εμείς, όσο και οι συνεργάτες μας – παραγωγοί εκπομπών λόγου και μουσικής του FOLLOW TRIKALA WEB RADIO, ώστε σε λίγες ημέρες και μέσα στον Ιούλιο να εκπέμψουμε διαδικτυακά σε δοκιμαστικό επίπεδο και στις 31 Αυγούστου να είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε πλήρες 24ωρο ειδησεογραφικό, ενημερωτικό και ψυχαγωγικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα.

Σε αυτό το όμορφο, αλλά και δύσκολο ταξίδι, επιδιώκουμε όχι απλά να μας «ακολουθήσουν» (follow) οι πολίτες των Τρικάλων, αλλά να μοιραστούν μαζί μας κάθε τους δυνατότητα, ώστε να ενισχύσουμε μαζί τους, «την ελευθερία του να μιλάς και να … ακούγεσαι».

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΚΕ

Δημήτρης Παπαθανασίου Γιάννης Πουλιανίτης

Δικηγόρος Μηχ/κός Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών και Δικτύων

Υπεύθυνος Προγράμματος Υπεύθυνος Τεχνικών Μέσων και social media”