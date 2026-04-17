Μάχη με τις πληγές του Daniel δίνει ο Δήμος Πύλης – Yπογραφή σύμβασης για αποκαταστάσεις

Ο Δήμος Πύλης προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών σε υποδομές και δίκτυα από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 στην Δ.Ε. Αιθήκων του Δήμου Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ, με στόχο την άμεση αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αποκαταστάσεις ζημιών σε υποδομές, δίκτυα και εγκαταστάσεις του Δήμου Πύλης, λόγω της θεομηνίας Daniel» και Προτεραιότητας «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων».

Την σύμβαση υπέγραψαν ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κ. Δήμητρα Μάντζιου, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας και της έγκρισης του αποτελέσματος.

Το έργο περιλαμβάνει στοχευμένες εργασίες για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των υποδομών στην Δημοτική Ενότητα Αιθήκων, οι οποίες υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Συγκεκριμένα προβλέπονται:

Α) αποκατάσταση βατότητας του οδικού δικτύου

Β) επεμβάσεις σε τεχνικά έργα και υποδομές

Γ) Συντήρηση και ενίσχυση ευάλωτων σημείων

Δ) εργασίες για την ασφάλεια των κατοίκων και των μετακινήσεων

Οι παρεμβάσεις αυτές υλοποιούνται ως άμεσες λύσεις αποκατάστασης, με στόχο την ταχύτερη δυνατή επαναφορά της καθημερινότητας, μέχρι την υλοποίηση μόνιμων και ολοκληρωμένων τεχνικών παρεμβάσεων.

Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου Πύλης για την αποκατάσταση των ζημιών και τη θωράκιση της περιοχής απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, ενισχύοντας την λειτουργικότητα και την ασφάλεια των υποδομών.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας στην δήλωση ανέφερε τα εξής:

«Με το έργο αυτό δίνουμε άμεσες λύσεις σε προβλήματα που προκάλεσε η θεομηνία και αποκαθιστούμε βασικές υποδομές που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να επουλώσουμε τις πληγές και να δημιουργήσουμε πιο ανθεκτικές υποδομές για το μέλλον. Η στήριξη των τοπικών κοινωνιών και η ασφάλεια των δημοτών μας αποτελούν άμεση προτεραιότητα.

Ο Δήμος Πύλης συνεχίζει με συνέπεια τις παρεμβάσεις αποκατάστασης , υλοποιώντας έργα που ενισχύουν την ασφάλεια , την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.