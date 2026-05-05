“Μάτια της Γάτας” στην οδό Πύλης (Αμπελάκια) από τον Δήμο Τρικκαίων

Σταδιακά ολοκληρώθηκαν από τον Δήμο Τρικκαίων, παρεμβάσεις για βελτίωση της κυκλοφορίας στην οδό Πύλης. Ειδικά στη μεγάλη ευθεία, μετά τη συνοικία της Αγίας Μονής και προς τον οικισμό των Αμπελακίων, καθώς και από την αντίθετη κατεύθυνση, τοποθετήθηκαν:– ανακλαστήρες («μάτια γάτας») σε διάφορα σημεία του οδοστρώματος, προειδοποιώντας για κόμβο

– «λωρίδες θορύβου», που προειδοποιούν για είσοδο σε περιοχή με αυξημένη κίνηση, εντός αστικού ιστού

– φωτεινοί προειδοποιητικοί σηματοδότες με όριο ταχύτητας και σήμανση για το σχολείο.

Νωρίτερα είχαν γίνει παρεμβάσεις και σε διαβάσεις πεζών.

Ετσι, με βάση και τις σχετικές δηλώσεις του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις στο κυκλοφοριακό, με στόχο την προειδοποίηση των οδηγών και τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων – και μάλιστα σε κατοικημένη περιοχή.

Απομένει, πλέον, σε συνεργασία με την Τροχαία Τρικάλων, η τοποθέτηση και κάμερας καταγραφής του ορίου ταχύτητας, σε έναν δρόμο, όπου πολλά οχήματα κινούνται με αυξημένη ταχύτητα.