Λαμπιόνια και φως στο υψηλότερο φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο της χώρας

Συνεχίζει ο Δήμος Τρικκαίων τον στολισμό των Τρικάλων για τον 14o Μύλο των Ξωτικών.

Έμφαση δίνεται στο υψηλότερο φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο της χώρας, στην κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου.

Τα λαμπιόνια του δέντρου έχουν ως στόχο το να φωτίσουν ακόμη περισσότερο την κεντρική πλατεία, την «καρδιά» της πρωτεύουσας των Χριστουγέννων.

Παρόντες στις εργασίες οι αντιδήμαρχοι Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Τάκης Παζαΐτης και Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Καταβούτας και ο προϊστάμενος τμήματος Συντήρησης Υποδομών & Αυτεπιστασίας (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) κ. Βαγγέλης Τζίκας.

Από το γραφείο Τύπου