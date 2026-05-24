Λάμπρος Χούτος: Παντρεύεται την αγαπημένη του μετά από… τρεις προτάσεις γάμου

Πρόταση γάμου στη σύντροφό του αποκάλυψε ότι έκανε ο Λάμπρος Χούτος, σχολιάζοντας ότι χρειάστηκε να της ζητήσει τρεις φορές να παντρευτούν μέχρι να δεχτεί.

Ο τρικαλινός πρώην ποδοσφαιριστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» που προβλήθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου μιλώντας για την προσωπική του ζωή και τη σχέση με την αθλήτρια σύντροφό του, Ελένη Σύρρα. Όπως δήλωσε ο Λάμπρος Χούτος από την αρχή του δεσμού του με την μπασκετμπολίστρια ένιωθε πως θα κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική του ζωή, ενώ ανέφερε πως χρειάστηκε να της κάνει τρεις διαφορετικές προτάσεις γάμου μέχρι να δεχτεί.

«Από τότε που ξεκινήσαμε να συζούμε με την Ελένη ένιωθα ότι θέλω να παντρευτούμε, μου το έβγαλε εξ αρχής. Της έχω κάνει τρεις προτάσεις γάμου, με τρία δαχτυλίδια μέχρι να μου πει το ναι» σχολίασε ο πρώην ποδοσφαιριστής. Στη συνέχεια, μίλησε για την καθημερινότητά τους, τονίζοντας ότι παίζουν συχνά μαζί ποδοβόλεϊ: «Με την Ελένη παίζουμε ποδοβόλεϊ εδώ στο σπίτι που έχουμε ένα γηπεδάκι. Είναι πολύ καλή σε αυτό. Δε μπορεί βέβαια να με κερδίσει, αλλά μαθαίνει».

Στο παρελθόν, ο Λάμπρος Χούτος ήταν σε σχέση με τη Ματίνα Ζάρα. Οι δύο τους είχαν σχεδιάσει να παντρευτούν, ωστόσο χώρισαν λίγο πριν από τον γάμο. Η τραγουδίστρια είχε παραχωρήσει συνέντευξη πριν από λίγους μήνες στο Secret και στη Σάσα Σταμάτη μιλώντας για το τέλος της σχέσης τους: «Τελικά πήραµε τις αποφάσεις µας και ακολουθήσαµε ξεχωριστούς δρόµους. Μπορείς να το πεις και ασυµφωνία χαρακτήρων. Μερικά πράγµατα συµβαίνουν για κάποιους λόγους στη ζωή µας. Τέλος καλό, όλα καλά για όλους».

