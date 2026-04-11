Κ. Μαράβας: “Ας γίνει η Ανάσταση του Κυρίου αφετηρία αναγέννησης για όλους μας”

Στο πασχαλινό του μήνυμα ο δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας αναφέρει τα εξής:

“Οι Άγιες Ημέρες του Πάσχα αποτελούν το πιο φωτεινό και ελπιδοφόρο μήνυμα της Ορθοδοξίας και της ζωής μας. Είναι η στιγμή που το φως νικά το σκοτάδι, που η πίστη υπερβαίνει τις δοκιμασίες και που η ελπίδα γίνεται δύναμη για να προχωρήσουμε μπροστά, όλοι μαζί.

Το μήνυμα της Ανάστασης δεν είναι μόνο θρησκευτικό. Είναι βαθιά κοινωνικό και ανθρώπινο. Μας καλεί να σταθούμε όρθιοι απέναντι στις δυσκολίες, να δείξουμε αλληλεγγύη στους πιο αδύναμους, να κρατήσουμε ζωντανές τις αξίες της ενότητας, της αξιοπρέπειας και της προσφοράς.

Στον Δήμο Πύλης, συνεχίζουμε με σχέδιο, ευθύνη και αποφασιστικότητα να εργαζόμαστε για έναν τόπο που αξίζει στους πολίτες του. Έναν τόπο ανάπτυξης, συνοχής και προοπτικής. Γιατί η ελπίδα δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα· είναι επιλογή και πράξη καθημερινή.

Ας γίνει η Ανάσταση του Κυρίου αφετηρία αναγέννησης για όλους μας. Με περισσότερη πίστη στις δυνάμεις μας, με εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον και με κοινό στόχο ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας και τις οικογένειές μας.

Εύχομαι το Άγιο Φως να φωτίσει κάθε σπίτι και κάθε καρδιά, χαρίζοντας υγεία, δύναμη και αισιοδοξία.

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!”