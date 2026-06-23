Κύκλωμα ρευματοκλοπών με πλοκάμια και στη Θεσσαλία – Τρεις συλλήψεις, 105 εμπλεκόμενοι και ζημιά 9 εκατ. ευρώ

Περισσότερα από 105 άτομα εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα, το οποίο εξάρθρωσαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και φέρεται να κρύβεται πίσω από κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε βάρος του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος έχει χάσει περίπου εννέα εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το κύκλωμα είχε την “έδρα” του στη Θεσσαλονίκη, αλλά είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Αττική και Πελοπόννησο.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία βασικά μέλη του κυκλώματος.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, προχωρούσαν σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις στους μετρητές καταγραφής κατανάλωσης τού ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου αυτοί να δείχνουν κατά πολύ χαμηλότερη κατανάλωση από την πραγματική.