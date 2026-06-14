Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο νομό Τρικάλων έως τα τέλη Ιουνίου

Σε ισχύ τίθεται πρόγραμμα προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε διάφορα σημεία των Τρικάλων το διάστημα από 13 έως 30 Ιουνίου, εξαιτίας τεχνικών έργων, παρεμβάσεων σε οικοδομές, εργασιών στο δίκτυο φυσικού αερίου και κατασκευής αρδευτικών υποδομών.

Οι παρεμβάσεις θα επηρεάσουν τόσο κεντρικούς δρόμους της πόλης όσο και τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου, με περιορισμούς στην κυκλοφορία, στενώσεις οδοστρώματος και προσωρινά κλεισίματα δρόμων σε συγκεκριμένες ώρες.

Παρεμβάσεις στην περιοχή της Κεντρικής Πεζογέφυρας

Μέχρι και τις 22 Ιουνίου θα εφαρμόζεται περιορισμός του διαθέσιμου πλάτους κυκλοφορίας στη Στρατηγού Σαράφη, στο τμήμα μεταξύ Ερμού και 21ης Αυγούστου. Το μέτρο συνδέεται με τις εργασίες συντήρησης και χρωματισμού της διάβασης της Κεντρικής Πεζογέφυρας και θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Εργασίες οικοδομής στην οδό Τερτίπη

Από τις 15 έως τις 30 Ιουνίου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κυκλοφοριακός περιορισμός θα εφαρμόζεται στην οδό Τερτίπη, από την Καρδίτσης έως τη Δαβάκη, στο ρεύμα που κατευθύνεται προς τη δεύτερη. Οι ρυθμίσεις κρίθηκαν απαραίτητες για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών σε ανεγειρόμενο κτίριο.

Παρεμβάσεις στο δίκτυο φυσικού αερίου

Κατά το διάστημα 15–19 Ιουνίου, από τις 07:00 έως τις 15:00, συνεργεία θα πραγματοποιούν εργασίες ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου σε διάφορες συνοικίες των Τρικάλων. Για τον λόγο αυτό θα εφαρμόζονται κατά τόπους προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας σε οδούς των περιοχών Βελισσαρίου, Δήμητρας, Πύλης, Μετεώρων, Παπαβασίλη και άλλων γειτονιών της πόλης.

Παράλληλα, στην οδό Πυργετού θα υπάρχει στένωση του οδοστρώματος στο τμήμα μεταξύ Μετεώρων και Γαλλικού, ώστε να διευκολυνθεί η εξέλιξη των εργασιών.

Προσωρινά κλεισίματα σε Δεληγιώργη και Κανάρη

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα διακοπεί η κυκλοφορία στη Δεληγιώργη για λίγες ώρες το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες σκυροδέτησης οικοδομής.

Ανάλογη ρύθμιση θα εφαρμοστεί και στην οδό Κανάρη την επόμενη ημέρα, Τρίτη 16 Ιουνίου, στο τμήμα μεταξύ Μετεώρων και Κορωνίδος, λόγω οικοδομικών παρεμβάσεων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Διαλεκτό

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα θα ισχύσει στις 16 και 17 Ιουνίου στην επαρχιακή οδό Διαλεχτού – Βαλτινού. Οι εργασίες αφορούν την κατασκευή νέου αρδευτικού δικτύου και θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα από την είσοδο του Διαλεχτού έως τη σύνδεση με την επαρχιακή οδό Μεγάρχης – Γενεσίου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν στους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες κοντά στα εργοτάξια, να ακολουθούν τη σχετική σήμανση και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές όπου αυτό είναι εφικτό, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία.