Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Ε65 – Πόσο θα διαρκέσουν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεγάλης διάρκειας θα εφαρμοστούν από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών ανακατασκευής του οδοστρώματος.

Οι παρεμβάσεις θα διαρκέσουν από τις 07:30 της Δευτέρας 6 Ιουλίου έως τις 19:30 της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026, σε 24ωρη βάση, στο τμήμα από το 49,65ο έως το 53,55ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γρεβενά.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σε δύο στάδια. Αρχικά, θα αποκλειστούν η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), με τα οχήματα να κινούνται αποκλειστικά από την αριστερή λωρίδα. Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, θα αποκλειστεί η αριστερή λωρίδα και η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά.

Παράλληλα, θα παραμείνει κλειστός ο χώρος στάθμευσης και οι εγκαταστάσεις WC που βρίσκονται περίπου στο 52,35ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου.

Η Κεντρική Οδός επισημαίνει ότι, εφόσον οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αρθούν και η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία.