Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Τρίκαλα – Ο προγραμματισμός και τα σημεία

Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν σε δρόμους της πόλης των Τρικάλων εξαιτίας εργασιών που πραγματοποιεί η ΔΕΥΑ Τρικάλων στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή Ζωνοποίησης και Αντικατάστασης Παλαιών Αγωγών Δικτύου Πόλεως Τρικάλων».

Οι εργασίες θα επιφέρουν προσωρινές διακοπές στην κυκλοφορία οχημάτων από τη Δευτέρα 6 έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τα σημεία όπου θα εκτελούνται οι παρεμβάσεις.

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 (07:00 – 15:00)

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία:

στην οδό Καλαμπάκας, από τη συμβολή με την οδό Δεληγιάννη έως την οδό Πίνδου, στο ρεύμα προς Πίνδου,

στην οδό Κίτσιου, μεταξύ των οδών Καλαμπάκας και Καψάλη,

στην οδό Κόρακα, από την οδό Καλαμπάκας έως την οδό Λαζαίων,

στην οδό Παπαστάθη, στο τμήμα που εκτείνεται μεταξύ των οδών Λάκμωνος και Μαλαβάκη.

Τρίτη 7 και Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 (07:00 – 15:00)

Τις δύο αυτές ημέρες θα ισχύσουν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας:

στην οδό Παπαστάθη, μεταξύ των οδών Λ. Μπατόλα και Ηπείρου,

στην οδό Λάκμωνος, στο τμήμα από την οδό Λ. Μπατόλα έως την οδό Καλαμπάκας.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να συμμορφώνονται με την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία όπου εξελίσσονται οι εργασίες.