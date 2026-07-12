Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο, Δευτέρα στα Τρίκαλα – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Σειρά προσωρινών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων θα εφαρμοστεί από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου σε διάφορα σημεία της πόλης των Τρικάλων, εξαιτίας έργων της ΔΕΥΑΤ, εργασιών για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών και οικοδομικών παρεμβάσεων.

Οι ρυθμίσεις προβλέπουν τόσο πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας σε συγκεκριμένους δρόμους όσο και προσωρινές στενώσεις λωρίδων, ανάλογα με τη φύση των εργασιών.

Δευτέρα 13 Ιουλίου

Από τις 07:00 έως τις 15:00 θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας στα εξής σημεία:

Στην οδό Αλεξάνδρας, από την Ιάσωνος έως τη Βαλαωρίτου, λόγω οικοδομικών εργασιών σε ακίνητο της οδού Αλεξάνδρας 26.

Στην οδό Παπαστάθη, από τη λεωφόρο Μπατόλα έως την οδό Ηπείρου.

Στην οδό Λάκμωνος, από τη λεωφόρο Μπατόλα έως την οδό Καλαμπάκας.

Στην οδό Ηρακλέους, από την οδό Πίνδου έως την οδό Κόρακα.

Οι τελευταίες τρεις παρεμβάσεις συνδέονται με το έργο της ΔΕΥΑΤ για την αντικατάσταση παλαιών αγωγών ύδρευσης και την εφαρμογή του συστήματος ζωνοποίησης του δικτύου.

Τρίτη 14 Ιουλίου

Κατά το διάστημα 07:00–15:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία στα παρακάτω σημεία:

Στην οδό Καλαμπάκας/Ηπείρου, από τη Δεληγιάννη έως την Πίνδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πίνδου.

Στην οδό Κίτσιου, μεταξύ Καλαμπάκας και Καψάλη.

Στην οδό Κόρακα, από την Καλαμπάκας έως τη Λαζαίων.

Στην οδό Παπαστάθη, από τη Λάκμωνος έως τη Μαλαβάκη.

Στην οδό Ηρακλέους, από την Πίνδου έως την Κόρακα.

Επιπλέον, από τις 08:00 έως τις 15:00 θα παραμείνει κλειστή η οδός Σταμελάκου, στο τμήμα μεταξύ Φαρμάκη και Τσακάλωφ, λόγω οικοδομικών εργασιών.

Τετάρτη 15 Ιουλίου

Από τις 07:00 έως τις 15:00 θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στην οδό Ηρακλέους, από τη συμβολή με τις οδούς Κόρακα/Λ. Καραγιάννη έως την Ευγ. Καραβία.

Εργασίες για την εγκατάσταση οπτικών ινών

Από τις 13 έως τις 18 Ιουλίου, καθώς και από τις 20 έως τις 25 Ιουλίου, θα πραγματοποιούνται εργασίες εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών για λογαριασμό του ΟΤΕ.

Οι παρεμβάσεις θα γίνονται καθημερινά από τις 08:00 έως τις 15:00 και από τις 17:30 έως τις 19:00, προκαλώντας προσωρινή στένωση του οδοστρώματος στα εξής σημεία:

Στην οδό Ηρ. Αλβανικού Μετώπου, στο τμήμα μεταξύ 21ης Αυγούστου και Κλεμανσώ, στο ρεύμα προς Κλεμανσώ.

Στην οδό Γ. Κονδύλη, μεταξύ 21ης Αυγούστου και Αθ. Διάκου, στο ρεύμα προς Αθ. Διάκου.

Στην οδό Αθ. Διάκου, από τη Γ. Κονδύλη έως την Κολοκοτρώνη, στο ρεύμα προς Κολοκοτρώνη.

Στην οδό 21ης Αυγούστου, από την 28ης Οκτωβρίου έως τη Γ. Κονδύλη, στο ρεύμα προς Γ. Κονδύλη.

Στην οδό Περσεφόνης, από την Αθ. Διάκου έως την 28ης Οκτωβρίου, στο ρεύμα προς 28ης Οκτωβρίου.

Στην οδό Κολοκοτρώνη, μεταξύ Αθ. Διάκου και Καραϊσκάκη, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Καραϊσκάκη.

Οι οδηγοί καλούνται να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου θα εκτελούνται οι εργασίες, να συμμορφώνονται με την προσωρινή σήμανση και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων.