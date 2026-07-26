Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο, Δευτέρα στα Τρίκαλα – Που θα διακοπεί η κυκλοφορία

Θα ισχύσουν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Τρίκαλα και σε τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, λόγω τεχνικών έργων, οικοδομικών παρεμβάσεων και εργασιών συντήρησης.

Παρεμβάσεις για το δίκτυο φυσικού αερίου

Από 27 έως 31 Ιουλίου, καθημερινά μεταξύ 07:00 και 15:00, θα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας σε διάφορους δρόμους της πόλης, μεταξύ των οποίων τμήματα των οδών Πανουριά, Παύτα, Β. Μαυροβουνιώτη, Ευρώπης, Δημοφίλου, Κρήτης, Λιακατά, Πύρρας, Φιλελλήνων και Παπασωτηρίου, καθώς και στην Επαρχιακή Οδό Τρικάλων–Περιστέρας. Οι ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για την εκτέλεση εργασιών στο δίκτυο φυσικού αερίου.

Προσωρινές διακοπές σε Ζωγράφου και Διογένους

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, από τις 12:00 έως τις 15:00, θα κλείσει η οδός Ζωγράφου στο τμήμα μεταξύ Βύρωνος και Καποδιστρίου, λόγω οικοδομικών εργασιών με ανυψωτικό μηχάνημα.

Την ίδια ημέρα, από τις 07:00 έως τις 14:00, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Διογένους, μεταξύ Πυθαγόρα και Αλκιβιάδη, στην περιοχή της Αγίας Μονής, για αντίστοιχες εργασίες σε οικοδομή.

Έργα στην οδό Καρδίτσης

Από τις 28 Ιουλίου έως τις 12 Αυγούστου θα ισχύσει διακοπή κυκλοφορίας στο ένα ρεύμα της οδού Καρδίτσης, στο τμήμα από Αρριανού προς Θήρας. Η παρέμβαση σχετίζεται με εργασίες ανακατασκευής και βελτίωσης των πεζοδρομίων.

Στένωση κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Λάρισας–Τρικάλων

Μέχρι τις 14 Αυγούστου, από τις 07:00 έως τις 19:00, θα εφαρμόζεται στένωση του οδοστρώματος και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Λάρισας–Τρικάλων, από τα όρια με τη Λάρισα έως τη διασταύρωση προς Μεγαλοχώρι. Οι εργασίες αφορούν καθαρισμό και διαμόρφωση των ερεισμάτων στο πλαίσιο έργου αντιπλημμυρικής προστασίας της Θεσσαλίας.

Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με προσοχή και να συμμορφώνονται με την προσωρινή σήμανση που θα τοποθετηθεί στα σημεία των έργων.