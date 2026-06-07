Κυκλική οικονομία στο χωράφι: Πώς τα αγροτικά υπολείμματα επιστρέφουν στη γη

Η κυκλική οικονομία αποτελεί πλέον σημαντικό πυλώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, καθώς συμβάλλει στη μείωση των αποβλήτων, στη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και στη μείωση του κόστους παραγωγής. Η αξιοποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών υπολειμμάτων, όπως κλαδέματα, βιοαπόβλητα και οργανικά κατάλοιπα, δίνει τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής τους ως κομπόστ και εδαφοβελτιωτικά υλικά.

Η πρακτική αυτή ενισχύει τη γονιμότητα του εδάφους, βελτιώνει τη συγκράτηση νερού και περιορίζει την ανάγκη χρήσης χημικών λιπασμάτων. Παράλληλα, συνδέεται άμεσα με τη βιολογική γεωργία, η οποία βασίζεται σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής.

Η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας μπορεί να προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στους παραγωγούς, καθώς μειώνει την εξάρτηση από ακριβές εισροές και αξιοποιεί πόρους που διαφορετικά θα κατέληγαν ως απόβλητα. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αποδοτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δημιουργούνται νέες προοπτικές ανάπτυξης για τον αγροτικό τομέα.

Παράλληλα, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι συνεταιρισμοί μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση τέτοιων πρακτικών, μέσω της οργάνωσης δικτύων συλλογής και επεξεργασίας οργανικών υπολειμμάτων. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μετάβαση σε ένα πιο ανθεκτικό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο μοντέλο παραγωγής.

Μέσα από τα μέτρα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και προγράμματα όπως το LEADER, παρέχεται στήριξη για επενδύσεις σε κομποστοποίηση, διαχείριση αποβλήτων και παραγωγή βιοαερίου. Η συνεργασία κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγών θεωρείται καθοριστική για την εφαρμογή ενός πιο βιώσιμου και ανταγωνιστικού μοντέλου αγροτικής ανάπτυξης.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)