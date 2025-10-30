Κουτσονάσιος – Γιαννοτάκη για την προεδρία της ΔΕΕΠ ΝΔ Τρικάλων

Την επίσημη υποψηφιότητά της για τη θέση της Προέδρου της ΔΕΕΠ Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε η Μάνη Γιαννοτάκη, που θα βρει απέναντί της τον νυν πρόεδρο Γιάννη Κουτσονάσιο.

Στην δήλωση της αναφέρει:

“Με αίσθημα ευθύνης προσφοράς και εκτίμηση στα μέλη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, κατέθεσα και επίσημα την υποψηφιότητά μου για Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Τρικάλων, μετά την προηγούμενη δημόσια ανακοίνωση της πρόθεσής μου. Έπειτα από 25 χρόνια παρουσίας μου στην παράταξη μας (10 θητείες στη ΔΕΕΠ Τρικάλων) ζητώ την στήριξη και την εμπιστοσύνη σας. Όλα αυτά τα χρόνια η προσφορά μου στην παράταξη ήταν δεδομένη και πλούσια. Επενδύω στη βούλησή σας για να διατηρήσουμε έναν υγιή κομματικό μηχανισμό, που θα εργάζεται προς όφελος του τόπου μας, αναδεικνύοντας τα πραγματικά προβλήματα και τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής και αναζητώντας λύσεις, σε συνεργασία με την ηγεσία του κόμματος. Η επόμενη μέρα θα μας βρει όλους ενωμένους κάτω από τον ίδιο στόχο, κάτω από τον ίδιο σκοπό. Πιστεύω σε μια οργάνωση ανοιχτή, σύγχρονη και παρούσα στην κοινωνία. Καλώ μέλη και φίλους της Παράταξης να συμμετέχουν δυναμικά στη διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών, θεωρώντας πως η παρουσία τους αποτελεί δύναμη για το δικό μας έργο”.

Από την πλευρά του ο νυν πρόεδρος και εκ νέου υποψήφιος Γιάννης Κουτσονάσιος αναφέρει:

“Τα τελευταία χρόνια πορευτήκαμε μαζί, με πίστη στις αξίες της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και αγάπη στον τόπο μας. Δώσαμε μάχες, πετύχαμε στόχους ενώσαμε τη βάση της παράταξης και αποδείξαμε ότι όταν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε πολλά.

Ήμασταν μια οργάνωση ανοιχτή στην κοινωνία , με δράσεις, εκδηλώσεις και ουσιαστική παρουσία δίπλα στους πολίτες. Ήμασταν παρόντες σε κάθε μεγάλο αγώνα, με πίστη στις αρχές του φιλελευθερισμού και στην πορεία προόδου που χαράζει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος μας Κυριάκος Μητσοτάκης. Από απλός στρατιώτης της παράταξης μέχρι τη θέση του Προέδρου της ΔΕΕΠ , υπηρέτησα με αφοσίωση και ήθος τη μεγάλη φιλελεύθερη οικογένεια της ΝΔ.

Σήμερα με την ίδια αποφασιστικότητα , ζητώ την ανανέωση της εμπιστοσύνης σας, για να συνεχίσουμε μαζί τον δρόμο της ενότητας, της προόδου και της ανάπτυξης.

Μαζί συνεχίζουμε .Για την ΝΔ. Για την Ελλάδα που μας αξίζει.”

Οι εσωκομματικές εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 23 Νοεμβρίου.