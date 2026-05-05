Κουρέτας: Να αποζημιωθούν λόγω των φερτών υλικών οι πληγέντες Θεσσαλοί παραγωγοί από τον Daniel – Επιστολή σε Σχοινά

Την άμεση επανεξέταση όλων των αιτήσεων πληγέντων παραγωγών από τον Daniel», τον Σεπτέμβριο του 2023 για αποζημίωση λόγω των φερτών υλικών για τις περιπτώσεις όπου ο αποκλεισμός οφείλεται σε αστοχίες, τεχνικά ή διαδικαστικά σφάλματα καθώς και η ένταξη όλων των πληγεισών περιοχών της Π.Ε. Λάρισας σε καθεστώς αποζημίωσης, αντίστοιχο με τις άλλες περιοχές της χώρας, ζητά με επιστολή του προς τον ΥΠΑΑΤ Μαργαρίτη Σχοινά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Αναλυτικότερα η επιστολή Δημήτρη Κουρέτα:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σοβαρά ζητήματα αποκλεισμού από τις δικαιούμενες αποζημιώσεις έχουν προκύψει για εκατοντάδες πληγέντες αγρότες της Π.Ε. Λάρισας, των οποίων η παραγωγή καταστράφηκε σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, εξαιτίας του ακραίου καιρικού φαινομένου «Daniel», τον Σεπτέμβριο του 2023.

Συγκεκριμένα, παραγωγοί οι οποίοι τεκμηριωμένα καταστράφηκαν οι καλλιέργειες τους από τις επιπτώσεις των φερτών υλικών, αποκλείστηκαν από τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις, λόγω λαθών σε δηλώσεις, διαδικασιών που σχετίζονται με τα ΚΥΔ αλλά και ελλιπούς ενημέρωσης.

Ενδεικτικά σας αναφέρω περιπτώσεις που αφορούν στον Δήμο Τεμπών, όπου έχουν υποβληθεί περισσότερες από 87 αιτήσεις που καλύπτουν συνολικά 3.700 στρέμματα καλλιεργειών, εκ των οποίων περίπου 980 στρέμματα είναι δενδρώδεις, στον Δήμο Τυρνάβου, όπου οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 110, με τις πληγείσες εκτάσεις να υπερβαίνουν τα 5.000 στρέμματα, εκ των οποίων 1.100 στρέμματα αφορούν δενδρώδεις καλλιέργειες, ενώ παράλληλα, εκτεταμένες ζημιές έχουν καταγραφεί και στον Δήμο Κιλελέρ.

Δεδομένου ότι έχουν εκδοθεί αποφάσεις για άλλες περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί από πλημμύρες το 2023 και έχουν ήδη ενταχθεί σε καθεστώς αποζημίωσης, όπως αποτυπώνεται και στην Απόφαση «Καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών των πληγέντων από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας» ,ενώ περιοχές της Π.Ε. Λάρισας με αποδεδειγμένες εκτεταμένες ζημιές από πλημμύρες παραμένουν εκτός, επιβάλλεται η άμεση επανεξέταση όλων των αιτήσεων για αποζημίωση λόγω των φερτών υλικών για τις περιπτώσεις όπου ο αποκλεισμός οφείλεται σε αστοχίες, τεχνικά ή διαδικαστικά σφάλματα καθώς και η ένταξη όλων των πληγεισών περιοχών της Π.Ε. Λάρισας σε καθεστώς αποζημίωσης, αντίστοιχο με τις άλλες περιοχές της χώρας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ζημιές που έχουν προκληθεί λόγω των φερτών υλικών στις καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι τεκμηριωμένες και σε πολλές περιπτώσεις αφορούν την ολοκληρωτική καταστροφή παραγωγικών εκμεταλλεύσεων, ο αποκλεισμός των πληγέντων παραγωγών δημιουργεί σοβαρό ζήτημα ισονομίας και βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή.

Κρίνεται απολύτως αναγκαία η άμεση παρέμβασή σας για την αποκατάσταση των αδικιών και τη στήριξη των πληγέντων από τις επιπτώσεις των φερτών υλικών παραγωγών της Π.Ε. Λάρισας, οι οποίοι αποτελούν βασικό πυλώνα της τοπικής και εθνικής μας οικονομίας.