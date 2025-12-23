Κουρέτας: “Με τους αγρότες μέχρι τέλους”

“Με τους αγρότες μέχρι τέλους” δηλώνει σε ανάρτησή του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας εκφράζοντας το ερώτημα “πώς γίνεται να μην θεωρείται ασφαλής η διέλευση σε δύο λωρίδες κατά κατεύθυνση στις εθνικές οδούς και θεωρείται ασφαλής η διέλευση σε μια λωρίδα κατά κατεύθυνση στους παράδρομους”.

Η ανάρτησή του:

“Πήγα και γύρισα σήμερα πολλά μπλόκα και παράδρομους να αποκτήσω ίδια άποψη. Έχω ένα αφελές ερώτημα. Πώς γίνεται να μην θεωρείται ασφαλής η διέλευση σε δύο λωρίδες κατά κατεύθυνση στις εθνικές οδούς και θεωρείται ασφαλής η διέλευση σε μια λωρίδα κατά κατεύθυνση στους παράδρομους. Με τους αγρότες μέχρι τέλους.”