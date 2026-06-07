Κουρέτας: Η Θεσσαλία για πρώτη φορά έχει αντιπλημμυρική προστασία – Προωθούνται έργα 50 εκατ. ευρώ

«Η Θεσσαλία δεν είχε καμία μελέτη αντιπλημμυρική σε κανένα ποτάμιο σύστημα, πουθενά και εκπονούνται τώρα για όλο το ποτάμιο σύστημα του Πηνειού, από τα ορεινά της Καλαμπάκας μέχρι τα παράλια. Και τα έργα θα υλοποιηθούν μέσα στο 2027». Με αυτή την αποστροφή ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας σκιαγραφεί σε ελάχιστες γραμμές, την υπάρχουσα κατάσταση στη Θεσσαλία αναφορικά με το κορυφαίο ζήτημα πλην όμως ανύπαρκτο μέχρι τώρα από πλευράς έργων, αυτό της αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής.

Ωστόσο, με δεδομένη την ευαισθησία του περιφερειάρχη στο περιβαλλοντικό ζήτημα, οι κατευθύνσεις που έδωσε στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων, είχαν έναν κεντρικό άξονα: όλες οι παρεμβάσεις και βελτιώσεις θα πραγματοποιούνται χωρίς αλλοίωση του περιβάλλοντα χώρου και του ευρύτερου τοπίου.

Αλλά ακολουθώντας το μοντέλο, τη ροή που υπήρχε στα ρέματα και στα ποτάμια κλπ. Πραγματοποιήθηκαν λοιπόν, καθαρισμοί σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και το αποτέλεσμα των μέχρι τώρα εργασιών, είναι πολύ ικανοποιητικό και αυτό είναι κοινώς αποδεκτό. Και η επιβεβαίωση έγινε στην πράξη και δεν αποτελεί μια απλή θεώρηση. Τον περασμένο χειμώνα με την κακοκαιρία Byron έγινε το πρώτο δυνατό τεστ. Να διευκρινίσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Byron ήταν το 38,6% της δυναμικής του Daniel, μεσοσταθμικά, δηλαδή στο επίπεδο της κακοκαιρίας Ιανού.

Και στη δε περίπτωση του Ιανού, υπήρξαν 248.000 στρέμματα πλημμυρισμένα, στον δε Byron πέρσι μόλις 18.500 στρέμματα! Επομένως, με βάση τα επίσημα στοιχεία, οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε επίπεδο αντιπλημμυρικής προστασίας είναι ικανοποιητικές.

Όμως, ο Δημήτρης Κουρέτας, διευκρινίζει στη συνέχεια για το σχεδιασμό και για τα προς υλοποίηση έργα που έπονται από πλευράς Περιφέρειας: «Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν, ότι η Θεσσαλία δεν είχε καμία μελέτη αντιπλημμυρική σε κανένα ποτάμιο σύστημα, πουθενά. Αυτές γίνονται τώρα για όλο τον Πηνειό και τα έργα αφορούν από τα ορεινά της Καλαμπάκας μέχρι τα παράλια. Η υλοποίησή τους θα λάβει χώρα βάσει των μελετών μέσα στο ΄27 και η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη από το ΕΣΠΑ». Στο σημείο αυτό, γίνεται σαφές και η διαφορά του στρατηγικού σχεδιασμού της περιφερειακής αρχής Κουρέτα, από τις προηγούμενες διοικήσεις. Και αυτή έγκειται στην λεγόμενη προτεραιοποίηση.

Δηλαδή, ο κ. Κουρέτας προχώρησε στην ανακατανομή κονδυλίων, με βάση αυτήν την προτεραιοποίηση των προς υλοποίηση έργων. Έτσι, ενώ αρχικά προβλεπόταν χρηματοδότηση ύψους 5.000.000 ευρώ, με βάση το νέο σχεδιασμό, αυξάνει το συνολικό ποσό σε 50.000.000 ευρώ (!) γεγονός που επιτρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα στην υλοποίηση των απαιτούμενων έργων! Έτσι, με βάση τα νέα δεδομένα, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, προχώρησε: 1) στην ένταξη των αντιπλημμυρικών έργων του αστικού Βόλου. Μετά τη μελέτη, η οποία έγινε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, υπάρχουν πλέον ώριμα έργα ύψους περίπου 7 – 8 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, τα οποία θα υποβληθούν μέσα στο καλοκαίρι και θα δημοπρατηθούν άμεσα. 2) Για την Καρδίτσα, τον Καλέτζη, αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης, η οποία ξεκίνησε αρχές του ΄24. Εντός του φθινόπωρου, θα είναι όλα έτοιμα για να αρχίσουν πλέον οι παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του Καλέτζη. 3) Σε Λάρισα και Τρίκαλα θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις με βάση τις μελέτες που εκπονούνται τώρα. Και αυτές σχετίζονται και με το ποτάμιο σύστημα του Πηνειού.

Επομένως, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Δημήτρης Κουρέτας: «Όσον αφορά στην αντιπλημμυρική θωράκιση από πλευράς Περιφέρειας, αυτό το οποίο ήταν δυνατό να γίνει ανθρωπίνως και επιστημονικά, έχει γίνει». Ωστόσο, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας ξεκαθαρίζει κάτι: «Για να μπορέσουμε να έχουμε λοιπόν μια κορυφαία αντιπλημμυρική θωράκιση πρέπει να γίνουν: α) Το φράγμα του ΕΝΙΠΕΑ που είναι 27% της πλημμυρικής αιχμής τύπου Daniel. β) Το φράγμα του Μουζακίου στο 15% και γ) το φράγμα της Πύλης στο 15%. Αυτά λοιπόν τα τρία έργα, τα οποία εάν γίνουν και όταν θα γίνουν, θα είμαστε καλυμμένοι αντιπλημμυρικά σε αιχμή τύπου Daniel. Ωστόσο, υπάρχει και ορεινή υδρονομία. Εάν προκηρυχθεί και τρέξει φέτος, θα μας προφυλάξει αρκετά και να προσθέσω ότι ήδη υπάρχει εργολαβία στην Μαγνησία. Περιμένουμε λοιπόν να γίνουν τα φράγματα και θεωρώ ότι σύντομα η κυβέρνηση θα μας ανακοινώσει πότε ξεκινά το τελικό στάδιο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με την ωρίμανση των προμελετών.

Συνεπώς, αυτή τη στιγμή για να γνωρίζουν οι πολίτες: Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη και σημαντική βελτίωση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην αντιπλημμυρική προστασία, επιπέδου Ιανού».