Κουρέτας για Τσιάρα: “Ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του”

Η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο της, χωρίς εσωτερικές εντάσεις ή ζητήματα συνοχής, σημειώνοντας πως η παράταξη διαθέτει στελέχη και σχέδιο για την επόμενη μέρα, δήλωσε σήμερα στη Λέσχη 97,6 ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κληθείς να σχολιάσει την ανεξαρτητοποίηση του περιφερειακού του συμβούλου Θανάση Τσιάρα:

« Ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Έγινε μια συζήτηση, του είχα προσφέρει τη θέση του αναπληρωτή, δεν την ήθελε, και θέλησε ο Θανάσης ο Τσιάρας να ανεξαρτητοποιηθεί. Είναι δικαίωμά του.

Όσον αφορά σε έργα που είναι να γίνουν, δημοπρατούνται τα κολυμβητήρια αν και θα κοστίσουν σχεδόν τα διπλάσια από ότι είχαμε προϋπολογίσει, θα βγει η πρόσκληση για το κλειστό της Πύλης, το γεωπάρκο, ο βρεφονηπιακός της Φαρκαδόνας προχωρά, η αποκατάσταση στον Ασπροπόταμο, και άλλα πράγματα που είναι να γίνουν.

Στα Τρίκαλα έρχομαι γιατί μου αρέσει, βρισκω και συναντώ φίλους και ανθρώπους. Συνεργασία και με το Δήμαρχο κ. Σακκά έχω, μιλήσαμε και με τις πλημμύρες, ό,τι ζητάει το εντάσσουμε. Μπορεί να είναι νωρίς, αλλά έκλεισα και πολλούς ανθρώπους για το επόμενο ψηφοδέλτιο, από πολλούς χώρους και με ονόματα-έκπληξη.»