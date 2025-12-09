Κουρέτας για αγρότες: “Τι να κάνουν; Χαρακίρι ή να αντιδράσουν για να μην πεθάνουν;”

Σαφή θέση υπέρ των αιτημάτων των αγροτών παίρνει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Σε νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι “‘όσοι βουλευτές κατηγορούν τους αγρότες από το Κολωνάκι, την επόμενη φορά που θα πάνε να φάνε τη σαλάτα τους στο ακριβό εστιατόριο του Κολωνακίου , να τους προσφέρουν αέρα;”

Η ανάρτησή του

«Όταν ένας αγρότης βλέπει, ξέρει ότι υπάρχουν εκατοντάδες πονηροί οι οποίοι έχουν πάρει χρήμα χωρίς να το δικαιούνται και γι’ αυτό η κυβέρνηση έχει στην πλάτη της δύο υποθέσεις από την Ευρωπαϊκή εισαγγελέα.

Και αυτός τίμια πουλάει στο κόστος. Και δεν βγαίνει. Και κανείς δεν του δίνει μια στρατηγική.

Τι να κάνει;

1) να κάνει χαρακίρι

2) να αντιδράσει για να μην πεθάνει

Όσοι βουλευτές κατηγορούν τους αγρότες από το Κολωνάκι την επόμενη φορά που θα πάνε να φάνε τη σαλάτα τους στο ακριβό εστιατόριο του Κολωνακίου , να τους προσφέρουν αέρα;»