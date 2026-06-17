Κουρέτας από Πανεπιστημιακό: Ενίσχυση 15,5 εκατ. ευρώ για τη δημόσια Υγεία στη Θεσσαλία

Μήνυμα στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας έστειλε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ανακοινώνοντας σημαντικές χρηματοδοτήσεις για τα νοσοκομεία της περιφέρειας, οι οποίες, όπως τόνισε, ξεπερνούν τα 15,5 εκατ. ευρώ.

Κατά την επίσκεψή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ο κ. Κουρέτας υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει θέσει σε προτεραιότητα την πολιτική και κοινωνική προστασία, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της δημόσιας υγείας. Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο πολίτες από τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα εξυπηρετούνται από τις δομές υγείας της περιοχής, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διαρκή αναβάθμιση του εξοπλισμού και των υποδομών.

«Η περιφερειακή αρχή που ηγούμαι έχει κάνει έναν διαφορετικό προγραμματισμό, με επίκεντρο την πολιτική και κοινωνική προστασία. Στη δημόσια υγεία, από το 2011 έως το 2023 είχαν δοθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας μόλις 174.000 ευρώ για τα νοσοκομεία. Εμείς αλλάξαμε αυτή την εικόνα και φτάνουμε σήμερα περίπου στα 15,5 εκατομμύρια ευρώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, οι οποίες αφορούν την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Στόχος, όπως είπε, είναι η ενίσχυση ενός νοσοκομείου που αποτελεί κεντρικό πυλώνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας όχι μόνο για τη Θεσσαλία αλλά και για ευρύτερες περιοχές της χώρας.

Η επίσκεψη του κ. Κουρέτα εντάσσεται στο πλαίσιο της παρακολούθησης των έργων και των παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στον τομέα της υγείας, με τη διοίκηση του νοσοκομείου να παρουσιάζει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου.

Η χρηματοδότηση των νοσοκομείων αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της περιφερειακής πολιτικής, καθώς, σύμφωνα με την Περιφέρεια, η ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υγείας σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.

kosmoslarissa.gr (foto tinealarissa.gr)