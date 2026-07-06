Κορυφαία διάκριση για τον Τρικαλινό μαθηματικό Βασίλη Τσίνα στα Education Leaders Awards 2026

Δημιούργησε ψηφιακό οικοσύστημα με AI για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Μια σπουδαία εθνική διάκριση απέσπασε ο Τρικαλινός εκπαιδευτικός Βασίλης Τσίνας, Μαθηματικός Ειδικής Αγωγής, στα φετινά Education Leaders Awards 2026. Συγκεκριμένα, τιμήθηκε με το Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία «1.2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός & AI στην Εκπαίδευση» για την ανάπτυξη της καινοτόμου ψηφιακής πλατφόρμας «AI Chatbot και Μαθηματικά Applets: Εξατομικευμένη Ψηφιακή Μάθηση για Μαθητές με Δυσκολίες»

https://billatri.sites.sch.gr/tsinas

Η πλατφόρμα αποτελεί μια πρωτοποριακή ανοιχτή εκπαιδευτική πύλη, η οποία μάλιστα φιλοξενείται με ασφάλεια στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (sch.gr) και ενσωματώνει εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) σχεδιασμένα για τη Ειδική Αγωγή και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, πλαισιωμένο από δύο αυτόνομες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (Moodle και eClass) καθώς και ένα εξειδικευμένο Wiki Μαθηματικών.

Η λύση στο πρόβλημα των αφηρημένων εννοιών

Οι μαθητές με μαθησιακές και γνωστικές δυσκολίες συχνά δυσκολεύονται να αφομοιώσουν τις αφηρημένες μαθηματικές έννοιες μέσα από τα παραδοσιακά σχολικά εγχειρίδια. Η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε έρχεται να γεφυρώσει αυτό το κενό, προσφέροντας δωρεάν, 24/7 πρόσβαση, χωρίς να απαιτείται καμία εγκατάσταση εφαρμογής.

Η πλατφόρμα βασίζεται σε πέντε καινοτόμους πυλώνες:

Εξειδικευμένο AI Chatbot: Ένας ψηφιακός βοηθός βασισμένος σε προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης (όπως το GPT-4o mini), εκπαιδευμένος πάνω στα επίσημα ελληνικά προγράμματα σπουδών. Το chatbot «μεταφράζει» σύνθετες διαδικασίες (όπως η παραγοντοποίηση τριωνύμου, η επίλυση εξισώσεων β’ βαθμού και οι ακολουθίες) σε απλά, κατανοητά Ελληνικά, παρέχοντας βήμα-βήμα εξηγήσεις. Διαδραστικά HTML Applets: Εφαρμογές που επιτρέπουν την πλήρη οπτικοποίηση των μαθηματικών εννοιών (π.χ. δυναμικά γραφήματα ακολουθιών), μετατρέποντας τη θεωρία σε οπτική εμπειρία. Ενσωματωμένες Πλατφόρμες Τηλεκπαίδευσης (Moodle & eClass): Η πλατφόρμα ενσωματώνει τα κορυφαία Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS), παρέχοντας περιβάλλοντα ασύγχρονης εκπαίδευσης για τη δομημένη μελέτη, την οργάνωση των μαθημάτων και την εξατομικευμένη παρακολούθηση της προόδου του κάθε μαθητή. Ψηφιακό Wiki Μαθηματικών: Μια δυναμική, εύχρηστη και συνεργατική γνωσιακή βάση που λειτουργεί ως «συμπεριληπτική εγκυκλοπαίδεια», απλοποιώντας τους μαθηματικούς ορισμούς και τη θεωρία για μαθητές με γνωστικές δυσκολίες. Σύντομα Επεξηγηματικά Βίντεο: Στοχευμένα βίντεο λίγων λεπτών που αναλύουν με απόλυτη απλότητα τα βασικά θεμέλια των Μαθηματικών.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα στην πράξη

Η πλατφόρμα εφαρμόστηκε πιλοτικά στο Ε.Ν.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Τρικάλων. Τα πρώτα δεδομένα από την εφαρμογή έδειξαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα: το 80% των μαθητών δήλωσε σημαντική βελτίωση στην κατανόηση των αφηρημένων εννοιών, ενώ η μέση επίδοση στα γραπτά τεστ σημείωσε αύξηση της τάξης του 20%

Παράλληλα, η χρήση σύγχρονων μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη διάχυση του υλικού γνώρισε εντυπωσιακή ανταπόκριση από τη νεολαία και την εκπαιδευτική κοινότητα. Τα σύντομα, στοχευμένα βίντεο απέσπασαν 39.303 προβολές στο TikTok και 1.005 προβολές στο YouTube, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι όταν η συμπεριληπτική εκπαίδευση αξιοποιεί τα κατάλληλα ψηφιακά κανάλια, μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον χιλιάδων μαθητών.»

Η δήλωση του δημιουργού

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν πρέπει να είναι προνόμιο λίγων, αλλά ένα εργαλείο συμπερίληψης και ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση. Το βραβείο αυτό ανήκει στους μαθητές μας στα Τρίκαλα, οι οποίοι μας αποδεικνύουν καθημερινά ότι με τη σωστή και εξατομικευμένη υποστήριξη, κανένα εμπόδιο στη μάθηση δεν είναι ανυπέρβλητο», δήλωσε ο κ. Βασίλης Τσίνας.

Η διάκριση αυτή στα Education Leaders Awards 2026 αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο του έμψυχου δυναμικού της δημόσιας εκπαίδευσης στην ελληνική περιφέρεια και ανοίγει τον δρόμο για τη θεσμική ενσωμάτωση ανάλογων εργαλείων AI στα σχολεία όλης της χώρας.