Κοντοτόλη: Ως πότε θα αδιαφορεί η κυβέρνηση για την ανασυγκρότηση της Φαρκαδόνας;

Η βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μαρίνα Κοντοτόλη, καταθέτει ως αναφορά προς τους Υπουργούς Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, το Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρκαδόνας (Α.Α. 115/2025), για την άμεση κυβερνητική παρέμβαση για την ανακούφιση και στήριξη κατοίκων, επιχειρήσεων και αγροτών που επλήγησαν από τις συνεχείς φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών.

Η κ. Κοντοτόλη καλεί τους συναρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν πώς θα διασφαλιστεί η αποκατάσταση των κατοικιών, η πρόσβαση στις απαραίτητες αποζημιώσεις και η οικονομική επιβίωση των πληγέντων, δεδομένου ότι πολλοί παραμένουν σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και ο Δήμος έχει εξαντλήσει τα διαθέσιμά του μέσα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρκαδόνας αιτείται, μεταξύ άλλων, πλήρη αποζημίωση πραγματικών κατοικιών, παράταση επιδότησης ενοικίου, ειδικό πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για τις πληγείσες κατοικίες, προστασία της πρώτης κατοικίας, στοχευμένες ενισχύσεις αγροτών και κτηνοτρόφων και παράταση προγραμμάτων στήριξης επιχειρήσεων και απασχόλησης.

Ακολουθεί ολόκληρη η αναφορά:

Θέμα: «Άμεση κυβερνητική παρέμβαση των συναρμόδιων Υπουργών για την ανασυγκρότηση της Φαρκαδόνας».

Η Βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Μαρίνα Κοντοτόλη, καταθέτει ως Αναφορά το Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρκαδόνας (Α.Α. 115/2025), με το οποίο ο Δήμος ζητά την άμεση υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου μέτρων ανακούφισης, αποκατάστασης και στήριξης των κατοίκων, των επιχειρήσεων και των αγροτών που επλήγησαν από τις θεομηνίες των τελευταίων ετών.

Στο Ψήφισμα επισημαίνεται ότι οι κάτοικοι της Φαρκαδόνας , πληγμένοι τόσο από σεισμούς όσο και από πλημμύρες, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην αποκατάσταση των κατοικιών, στην πρόσβαση σε αποζημιώσεις, καθώς και σε οικονομική και επαγγελματική επιβίωση. Το Δημοτικό Συμβούλιο τονίζει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές της και απαιτείται πλέον συγκεκριμένη κυβερνητική παρέμβαση.

Το Ψήφισμα περιλαμβάνει αναλυτικά αιτήματα προς όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, όπως, μεταξύ άλλων:

• Αναγνώριση διακριτών κατοικιών σε άτυπες διανομές οικοπέδων και θεσμοθέτηση του δικαιώματος πλήρους αποζημίωσης (150 τ.μ. ανά πραγματική κατοικία).

• Παράταση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης μέχρι την επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια τους και εξαιρέσεις λόγω αυξημένης κατανάλωσης ρεύματος από εργασίες ξήρανσης.

• Δημιουργία ειδικού προγράμματος “Εξοικονομώ” για όλες τις πληγείσες κατοικίες.

• Προστασία πρώτης κατοικίας πλημμυροπαθών και αναστολή πλειστηριασμών, καθώς και προστασία εγγυητών.

• Πλήρες πακέτο ενισχύσεων για αγρότες – κτηνοτρόφους – πτηνοτρόφους:

• Στοχευμένα προγράμματα για κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά.

• Παράταση προγραμμάτων επιδότησης επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις κατά 18 μήνες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρκαδόνας επισημαίνει ότι η περιοχή έχει δεχθεί βαρύ πλήγμα και χρήζει άμεσης στήριξης από την Πολιτεία, ώστε να αποφευχθεί η μόνιμη οικονομική, κοινωνική και παραγωγική υποβάθμιση. Τα αιτήματα που καταθέτει αποτελούν προϋποθέσεις για την ανασυγκρότηση του Δήμου και την παραμονή των κατοίκων στον τόπο τους.