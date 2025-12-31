Κοντοτόλη: Το ΤΕΦΑΑ Τρικάλων μας κάνει και πάλι περήφανους με τη διεθνή του διάκριση

Σε δήλωσή της η Μαρίνα Κοντοτόλη, βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αναφέρει τα εξής:

“Θερμά συγχαρητήρια στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Τρικάλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη σπουδαία διεθνή διάκριση και την κατάταξή του στις θέσεις 50–100 των κορυφαίων Τμημάτων Αθλητικής Επιστήμης παγκοσμίως για το 2025, σύμφωνα με τον οργανισμό ARWU.

Η πρωτιά του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων στην Ελλάδα και η σημαντική άνοδος στη διεθνή κατάταξη αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση της υψηλής ποιότητας της έρευνας, της επιστημονικής εξωστρέφειας και των διεθνών συνεργασιών του Τμήματος. Η επιτυχία αυτή αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς έρχεται μετά από μια περίοδο μεγάλων δυσκολιών για την περιοχή μας.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, για τη συστηματική και ποιοτική δουλειά τους, που τιμά τα Τρίκαλα, τη Θεσσαλία και τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση της χώρας.”