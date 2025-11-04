Κοντοτόλη: Το κυβερνητικό κλείσιμο των ΕΛΤΑ είναι ένα ακόμα πλήγμα για τους πολίτες των Τρικάλων

Στη Βουλή έφερε η Βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Μαρίνα Κοντοτόλη, το Ψήφισμα της ΠΕΔ Θεσσαλίας σχετικά με την καθολική αντίθεση των Δήμων της Θεσσαλίας στο αιφνιδιαστικό κλείσιμο υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) στην Περιφέρεια.

Αναφορά προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατατέθηκε σήμερα από τη Βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Μαρίνα Κοντοτόλη, ζητώντας απαντήσεις από τους αρμόδιους Υπουργούς για τη χαριστική βολή στην εγκατάλειψη της Περιφέρειας με το κλείσιμο των ΕΛΤΑ.

Στο Ψήφισμα της ΠΕΔ Θεσσαλίας εκφράζεται η έντονη διαμαρτυρία και ανησυχία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις αποφάσεις της Διοίκησης των ΕΛΤΑ, οι οποίες, όπως σημειώνεται, προκαλούν εύλογη αναστάτωση στους πολίτες και τους επαγγελματίες, απειλώντας να διαρρήξουν τον κοινωνικό ιστό και να υποβαθμίσουν την εξυπηρέτηση των κατοίκων, ιδιαίτερα στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) αποτελούν πολύτιμο κρίκο κοινωνικής συνοχής και δημόσιας υπηρεσίας, ιδιαίτερα για τους πολίτες της Περιφέρειας. Η αποδυνάμωση ή το κλείσιμο υποκαταστημάτων πλήττει ευθέως το δικαίωμα των πολιτών στην ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες. Η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση.